تاریخ انتشار : ۱۶ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۴۰
الف الف

بوق بزن!(گفت و شنود)

گفت: بیانیه ‌این ۱۸۰ کارشناس اقتصادی‌(!) خطاب به دولت آقای پزشکیان چیست؟!
گفتم: به امضای آنها در بیانیه نگاه کن! اولاً؛ که بسیاری از آنها سیاست‌بازهای دم‌دستی هستند و از اقتصاد چیزی نمی‌دانند و ثانیاً؛ کارنامه آن عده اندکی هم که نام کارشناس اقتصادی دارند به وضوح نشان می‌دهد در هر پستی که داشته‌اند ناکارآمد بوده‌اند. نامشان مشخص است و کارنامه‌شان به راحتی در دسترس می‌باشد.
گفت: ایول! مثلاً، آقای وزیر مسکن دولت روحانی مطابق آمار موجود، باعث جهش چند‌صد درصدی قیمت مسکن شد. تورم 45 درصدی در دولت روحانی، گران کردن نرخ ارز، حذف یارانه‌ها، فرصت برای رانت‌خواران، افزایش شکاف طبقاتی، بی‌رمق کردن تولید، و‌... نیز دستاورد بقیه آنها در دولت‌های مدعی اصلاحات است.
گفتم: همین نقش تخریب اقتصادی را هم در دولت آقای پزشکیان داشته‌اند. نیم‌نگاهی به نام‌ها و مسئولیت‌های آنها بینداز! چه می‌بینی؟!
گفت: کار که بلد نیستند، خرابکاری هم کرده‌اند، بسیاری از آنها هم که اصلاً کارشناس اقتصادی نیستند. پس با چه رویی به جای عذرخواهی از مردم و یا محاکمه برخی از آنها، بیانیه هم می‌دهند؟! کدام ویژگی مثبت را دارند؟!
گفتم: شخصی برای خرید ماشین به یک بنگاهدار مراجعه کرد. چند دقیقه‌ای برای امتحان سوار ماشین شد و بعد به بنگاهدار گفت؛ این ماشین که درب و داغونه و همه جاش صدا میده! بنگاهی گفت؛ اختیار دارید، در عوض بوقش صدا نمیده. امتحان کن! 

