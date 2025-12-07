کیهان و خوانندگان
*کشورمان ایران با بیش از ۱۰ هزار فناوری، خود را در جمع 10 کشور برتر در حوزه نانو تکنولوژی قرار داده است. این دستاورد نشاندهنده پیشرفت چشمگیر کشور در حوزه نانوتکنولوژی و توان رقابت با کشورهای توسعهیافته است. نانوتکنولوژی به عنوان صنعتی آیندهساز، ظرفیت بالایی در ایجاد نوآوری، توسعه فناوریهای دانشبنیان و تحول اقتصادی دارد.
لنکرانی
* مقایسه جنگ نظامی و جنگ نرم از منظر امام خامنهای(حَفَظَهالله): «درجنگ نظامی اگر شکست بخوریم جسمها تکه تکه میشود اما روحها پر میکشد به بهشت اما در جنگ نرم اگر شکست بخوریم جسمها به ظاهر سالم میماند پَروار هم میشود! اما روحها به قعر ِجهنم میرود.»
عامری
*قوانین و مصوبات آژانس وقتی برای ایران لازمالاجراست که این نهاد بینالمللی به تکالیف قانونی خود حتی به اندازه محکومیت آمریکا برای بمباران مراکز هستهای ایران عمل کند. در غیر این صورت وجاهت حقوقی آژانس مبتنی بر اصل بیطرفی و برابری اعضای آن موضوعیت خود را از دست میدهد.
رنجکش
*یک نویسنده صهیونیست به نام میراو آرلوزوروفدر طی مقالهای هشدار داده که اسرائیل در مسیر فعلی به صدمین سالگرد خود نخواهد رسید. وی به سندی استناد میکند که از فروپاشی تدریجی نهادها و جنگ داخلی بین طوایف یهودی خبر میدهد.این بحرانهای داخلی، همراه با تهدیدهای خارجی، موجب شده پرسش درباره بقای رژیم صهیونی به گفتمان رایج در محافل تحلیلی تبدیل شود.
تابان
* وقتی مأمور ارشد سابق سیا اعتراف میکند که واشنگتن برای پیشبرد اهدافش در منطقه، از جمله سرنگونی دولت اسد، به همکاری اطلاعاتی با القاعده و داعش متوسل شده است؛ همان گروههایی که سالها با انفجار، کشتار و وحشت، غرب آسیا را به آشوب کشیدند! آیا میتوان با این وحوش سر یک میز نشست و گفتوگو کرد؟
بیاتی
* بعضی افراد گویا آفریده شدهاند برای بزرگی و رهبری، مثل رهبر عزیزمان، تا جایی که نلسون ماندلا هم در اولین سفرش به ایران، حضرت آقا را «رهبر من» خطاب کرد!
هاشمی
* بعد از مفتضح شدن رژیم صهیونی در جنگ 12 روزه، بسیاری از اشغالگران صهیونیست به فکر فرار افتادهاند و جلوی سفارتخانههای کشورهای اروپایی صف میکشند!
شربتی
* روانبخش نماینده مجلس گفته؛ رئیسجمهوری (روحانی) که در ۸ سال دولتش امنیتیترین کابینه را داشت حالا درباره امنیتی شدن فضای کشور هشدار میدهد! و مشاور عالیاش که با مشاورههای غلط اکثریت جامعه را به زیر خط فقر بردهاند، بهجای عذرخواهی از ملت با تحقیر ملت خواهان حاکمیت طبقه اشرافی بر اکثریت ملت میشوند!
سروی
* جا دارد روز میلاد پر برکت پاره تن رسولالله حضرت زهرای مرضیه سلامالله علیها و روز مادر را هم مثل روز پدر تعطیل رسمی کنند.
جمعی از خواهران تهران
* تحلیلگر سابق سیا لری جانسون و سرهنگ بازنشسته آمریکایی لارنس ویلکرسون در گفتوگویی تأکید کردند که جنگ دوباره با ایران به معنای پایان موجودیت اسرائیل است. شاید اصرارشان به جنگ نشان دلتنگیشان به جهنم و همپیاله شدن با اسلافشان چون شارون، بگین، کارتر، ریگان و... است!
صدیقی
* قدردانی مردم از نماینده لردگان در تشییع جنازه هزاران نفری فرزند وی در یک روستا که به پیک موتوری مشغول بود و از رانت پدر استفاده نکرد به طوری که حتی صاحب کارش هم خبر نداشت که مرحوم فرزند نماینده مجلس است! نماینده در تراز انقلاب و مردمی یعنی این! خداوند روح فرزندش را با شهدا و اولیا محشور نماید.
ستوده
* مدیرانی که مسئولیتی در نظام اسلامی پذیرفتهاند را به این فرمایش امام خامنهای که در سال ۱۳۸۰بیان فرمودند جلب میکنم: «اگر کسی در نظام جمهوری اسلامی در مسئولیتی مشغول کار است ولی آرمانهای نظام جمهوری اسلامی را آن طوری که امام بزرگوار ترسیم کرده و در قانون اساسی تجسم کرده است در دلش قبول ندارد، اشغال آن منصب برای او حرام شرعی است.»
سلطان ملک
* پارلمان اروپا با هشدار دربارۀ تأثیرات منفی شبکههای اجتماعی بر سلامت روان نوجوانان، با ۴۸۳ رأی موافق از اتحادیۀ اروپا میخواهد برای محافظت از کودکان در برابر اثرات مخرب حضور بیش از حد در فضای آنلاین وارد عمل شود. قابل توجه شورای عالی فضای مجازی کشورمان.
گلابی
* رژیم صهیونی ۲۰ سال برای تجزیه ایران برنامهریزی کرد و در نبرد دوازده روزه به شدت تحقیر شد که فکرش را هم نمیکرد. و به قول فرمایش امام خامنهای «آمدند شرارت کردند، کتک خوردند و دست خالی برگشتند.»
خلیلی
* از دستگاه قضائی خواستار برخورد قانونی و بدون اغماض با سلبریتیهای قانونشکن که تعمداً اقدام به قبحزدایی مینمایند، هستیم.
اسماعیلی
* بخشی از وصیتنامه شهید محمد بلباسی، مدافع حرم را بخوانیم و انشاءالله با دعای این شهید عامل به وصیتش باشیم؛ آخرت خود را به دنیای فانی نفروشید، کمک به مستمندان و محرومین را فراموش نکنید، در عرصههای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی حضور فعال داشته باشید، گوش به فرمان ولی فقیه زمان خود باشید، ادامهدهنده راه شهدا باشید، نگذارید این عَلمَ به زمین بیفتد، خوشخُلق و مؤدب باشید، به همدیگر محبت کنید، صله رحم را به جاآورید و قطع رحم نکنید.
جانعلیزاده
* آمریکا سالانه ۴ میلیارد دلار به اسرائیل کمک مالی میکند و از نسلکشی این رژیم جعلی بیحد و حصر در غزه و قتل و غارت در دیگر کشورها مثل لبنان، سوریه و... حمایت میکند! و بعد ترامپ رئیس جمهور پر مدعا و زیادهگوی آمریکا ادعای برقراری چندین صلح در جهان را دارد!
هدایی
* از دستگاه قضا که آمریکا را به جرم پشتیبانی مادی و معنوی از آشوبگران و اغتشاشگران سال ۱۴۰۱محکوم به پرداخت بیش از ۲۲ میلیارد دلار نمود، تقدیر و تشکر مینماییم.
برادران، یگانه و صیرفی
* زن ایرانی فهیم است، خود را کالا و برده جنسی نمیداند، از تجربه پیش چشم خود استفاده میکند و راهی را که زن غربی طی چندین دهه پیمود، دیده و عبرت میگیرد و برای خود ارزش قائل است.
پورانوری
* برخی روزنامههای غربگرا برای پیروزی شیطان بزرگ و تسلط بر ونزوئلا از ترامپ هم بیشتر عجله دارند! اگر به تیترهای آنها نگاه کنید این له له زدن را کاملاً حس میکنید!
بیگدلیا
* برخی مغازهها و فروشگاههای زنجیرهای گویا سقف ندارند و هرگاه اراده کنند قیمتها را افزایش میدهند!. برای نمونه در حالی که در فروشگاههای شهرداری پرتقال خوب و دستچین ۴۵ هزار و سیب و کیوی هم بین ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان است، در شهروند پرتقال و سیب و کیوی کیلویی ۲۷۰ هزار تومان! همینطور نرخهای نجومی برای سایر اقلام! چرا این همه تفاوت؟ آیا اگر بازرسی و نظارت و قوه قهریه باشد باز هم این است؟
طاهری
* مسئولان قوای سهگانه! برخی افراد برای ترویج بیحجابی و برای فساد اقتصادی در دستگاهها طوری رفتار میکنند که انگار نفوذی و اجیر شده صهیونیستها هستند! باید به شدت با این افراد برخورد کرد.
سعیدی
* به علت عدم نظارت بر قیمت کالاهای اساسی توسط مسئولان امر، متأسفانه لبنیات در یک ماه اخیر سه بار با افزایش قیمت روبهرو شده است. چرا؟
بخشی
* از پرداخت وام ضروری برای بازنشستگان کشوری هنوز خبری نیست. به علت نیاز ضروری به این وام از مسئولان امر درخواست تسریع در پرداخت را دارم.
الهی دامغان
* با توجه به توصیه مصرف بهینه از آب و... و تذکر جلوگیری حتی از قطرههایی که از شیرهای خراب هدر میرود، به اطلاع میرساند که آب شیرینکن خیابان عمار یاسر قم امامزاده سیدعلی نیاز به تعمیر دارد و قطره قطره آب هدر میرود!
حسینی گلپایگان