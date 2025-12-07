سرویس خارجی-

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی که به دلیل نسل‌کشی در غزه و کشتار وحشیانه دست‌کم 70هزار فلسطینی تحت تعقیب قضائی است گفت: «ما خواهان روابط مسالمت‌آمیز با فلسطینی‌ها در همسایگی‌مان هستیم»!

بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر منفورترین رژیم حال حاضر جهان که از سوی محاکم بین‌المللی تحت تعقیب قضائی است، در دیدار با صدراعظم آلمان حرف‌هایی زد که شنیدنش، مرغ پخته را می‌خنداند. اینکه او از ترس بازداشت به جرم نسل‌کشی نتوانست به آلمان سفر کند و در مقابل، صدراعظم آلمان به دیدن او رفت هم، خود به تنهائی داستانی است! نتانیاهو در این دیدار ابتدا مشخص کرد که حاضر نیست در مقابل کناره‌گیری از قدرت، از سوی محاکم قضائی رژیم صهیونیستی مورد عفو قرار گیرد! به گزارش فارس به نقل از الجزیره، قصاب غزه تصریح کرد: «من دوست دارم که به آلمان سفر کنم، اما تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی مبنی بر صدور حکم بازداشت در حق من و در حق وزیر جنگ سابق، یوآو گالانت مانع از انجام این امر می‌شود...» او بدون اشاره به وجود هزاران سند محکم درباره جنایات قرون وسطایی ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه مدعی شد: «دادستان کل دیوان کیفری بین‌المللی وجهه این دادگاه را خراب می‌کند. دادگاه کیفری بین‌المللی باید مسائل بسیاری را در داخل خود اصلاح کند؛ از جمله اتهام‌هایی را که علیه سربازان ما مطرح کرده است، رها کند.» نتانیاهو دلیل وجود این همه نفرت از او و رژیم اسرائیل را نیز این‌گونه توجیه کرد که: «اسرائیل با کارزارهای تحریک و افترا در مقیاسی تاریخی رو‌به‌رو است... ما اجازه تشکیل کشور فلسطینی که به دنبال تخریب ما باشد، نخواهیم داد... آنچه که ما انجام می‌دهیم، فقط برای دفاع از خودمان نیست؛ بلکه برای دفاع از آلمان و جوامع آزاد در هر مکانی و همچنین همسایگان عرب غیر رادیکال‌مان است، آنها این مسئله را درک می‌کنند.» در حالی که حتی درختان زیتون فلسطینی‌ها نیز از جنایات صهیونیست‌ها در امان نیستند، نتانیاهو گفت: «ما خواهان روابط مسالمت‌آمیز با فلسطینی‌ها در همسایگی‌مان هستیم؛ اما آنها باید از آموزش لزوم کشتار اسرائیلی‌ها به فرزندانشان دست بردارند... حاکمیت امنیتی از رودخانه تا دریا همیشه در دستان اسرائیل خواهد ماند.»