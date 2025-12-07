پیشبینی فرانسه و مجارستان از وقوع جنگ بین روسیه و اروپا
سرویس خارجی-
در ادامه اظهارات مقامات سران اروپا درباره «جنگ قریبالوقوع بین روسیه و اروپا»، سران فرانسه و مجارستان نیز درباره وقوع جنگ بین دو طرف، برای چندمینبار هشدار دادند.
«اروپا خود را برای جنگ با روسیه آماده میکند.» این مسئله هم از گزارش رسانهها، اظهارات کارشناسان و مقامات عالیرتبه اروپا، رزمایشهای برگزار شده، افزایش بودجههای نظامی و افشای طرحهای ویژه نظامی میتوان فهمید. اروپا مدعیست که با اتمام جنگ اوکراین، روسیه به سایر کشورهای اروپایی نیز حمله خواهد کرد و این حمله چندان دور نیست به همین دلیل دولتهای اروپایی باید هرچه سریعتر خود را برای این وضعیت آماده کنند.
مقامات نظامی و سیاسی روسیه این ادعا را تکذیب کردهاند. رئیسجمهور روسیه این ادعا را «مضحک» خوانده و حتی اخیراً و به صراحت اعلام کرد که «روسیه آماده است به صورت رسمی تعهد بدهد که قصدی برای حمله به خاک کشورهای اروپایی ندارد». با این وجود پوتین تاکید کرده است که «اگر اروپا جنگ میخواهد روسیه برای آن آماده است.»
امنیت اروپا در خطر است
در اتحادیه اروپا فرانسه و آلمان دیدگاه همسویی درباره خطر روسیه دارند. هر دو کشور به دنبال اجباری کردن طرح سربازی و همچنین افزایش بودجه نظامی خود هستند. طی هفتههای اخیر نیز فرماندهان نظامی دو طرف به صراحت از مردم خود خواستهاند که برای جنگ و فدا کردن فرزندان خود آماده باشند. رئیسجمهور فرانسه هم در اظهارات تازهای و در ادامه سیاست روسهراسی خود بار دیگر تاکید کرد که فقط اوکراین در خطر نیست بلکه امنیت کل اروپا از جانب روسیه در خطر است.
به گزارش ایرنا، امانوئل ماکرون طی پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد: «روسیه دنبال تشدید درگیریهاست و هیچ نشانی از تمایل به صلح نشان نمیدهد.» وی با محکوم کردن حملات یکشنبهشب روسیه به اوکراین، افزود: ما باید همچنان فشارها بر روسیه را ادامه دهیم تا این کشور را وادار کنیم مسیر صلح را انتخاب کند.
وی از سفر به لندن برای دیدار با رئیسجمهور اوکراین، نخستوزیر انگلیس و صدراعظم آلمان خبر داد و گفت: تلاش میکنیم تا وضعیت را بررسی کنیم و از روند مذاکراتی که با میانجیگری آمریکا در جریان است، ارزیابی دقیقی بهدست آوریم. ماکرون افزود: اوکراین میتواند روی حمایت پایدار و تزلزلناپذیر ما حساب کند. این همان هدفی است که ما در «ائتلاف داوطلبان» دنبال میکنیم. ما همراه با آمریکاییها، تلاشهایمان را برای فراهم کردن تضمینهای امنیتی برای اوکراین ادامه خواهیم داد؛ تضمینهایی که بدون آنها، هیچ صلح پایدار و معتبری امکانپذیر نخواهد بود.
نخستوزیر مجارستان هم از تصمیم اتحادیه اروپا برای آمادگی جنگ با روسیه تا سال ۲۰۳۰ خبر داد. به گزارش مهر به نقل از رسانه روسی «ایزوستیا»، ویکتور اوربان نخستوزیر مجارستان اعلام کرد که سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا تصمیم گرفتهاند تا سال ۲۰۳۰ برای جنگ با روسیه آماده شوند، اما دولت مجارستان تمام تلاش خود را برای جلوگیری از چنین رویدادهایی انجام خواهد داد. نخستوزیر مجارستان در سخنرانی خود در نشست فعالان حزب حاکم اتحادیه مدنی مجارستان در کچکمِت گفت: رهبران اروپایی تصمیم گرفتهاند که اروپا وارد جنگ شود. البته، برای این موضوع راهحلی وجود دارد. ویکتور اوربان سپس اضافه کرد: موضع رسمی این است که ما باید تا سال ۲۰۳۰ برای این امر آماده باشیم. امیدوارم که توافق آتی میان آمریکا و روسیه در نهایت بتواند مسکو را دوباره به اقتصاد جهانی بازگرداند. وی افزود: دولت مجارستان ارتباط خود را با واشنگتن و مسکو حفظ میکند.
رزمایش نظامی روسیه و چین
اما در شرایطی که اروپا خود را برای جنگ با روسیه آماده میکند. روسیه و چین رزمایش موشکی برگزار کردند. براساس اعلام وزارت دفاع چین، مسکو و پکن سومین دور از رزمایشهای مشترک ضدموشکی خود را در اوایل دسامبر(آذر) در خاک روسیه برگزار کردند. وزارت دفاع چین در پستی که در وبگاه خود منتشر ساخت، نوشت این رزمایش علیه هیچ طرف ثالث یا در پاسخ به هیچیک از وضعیتهای بینالمللی کنونی نبوده است. به نوشته «رویترز» دو کشور ماه گذشته میلادی مذاکراتی را در زمینه پدافند موشکی و ثبات راهبردی برگزار کردند. آنها در ماه اوت(مرداد) یک رزمایش مشترک توپخانهای و مقابله با زیردریایی را در دریای ژاپن به اجرا گذاشته بودند. براساس این گزارش روسیه و چین به فاصله کمی بعد از شروع جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ یک پیمان شراکت راهبردی «بدون محدودیت» را امضا کرده و به موجب این پیمان متعهد به اجرای رزمایشهای منظم و تمرین هماهنگی بین ارتشهای خود شدند. از سوی دیگر هر ۲ کشور در قبال طرح اخیر «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا برای یک سامانه پدافند موشکی جدید به نام «گنبد طلایی» و قصد وی برای از سرگیری آزمایش تسلیحات هستهای بعد از وقفهای به مدت بیش از ۳۰ سال در این آزمایشات، اظهار نگرانی کردهاند.
لغو معاهدات نظامی روسیه با سه کشور غربی
همزمان با این رزمایش طبق حکمی که توسط «میخائیل میشوستین»، نخستوزیر روسیه امضا و در وبگاه دولت روسیه منتشر شد، مسکو سه توافقنامه همکاری نظامی با کانادا، فرانسه و پرتغال را لغو کرد. به گزارش ایسنا به نقل از آناتولی «میشوستین» در حکمی لغو تمامی توافقنامههای همکاری نظامی با پاریس، اوتاوا و لیسبون را امضا کرد.
براساس این گزارش این فرمان «خاتمه توافقنامه بین دولت اتحاد جماهیر شوروی و دولت کانادا در مورد بازدیدهای نظامی که در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ (29 آبان 1368) در مسکو امضا شده بود، توافقنامه بین دولت روسیه و دولت فرانسه در مورد همکاری دفاعی که در ۴ فوریه ۱۹۹۴ (15 بهمن 1372) در مسکو امضا شده بود و نیز توافقنامه بین دولت روسیه و دولت پرتغال در زمینه همکاری نظامی که در
۴ اوت ۲۰۰۰ (14 مرداد 1379) در مسکو امضا شده بود را اعلام کرد.