شبکه پزشکان سودان اعلام کرد حمله پهپادی نیروهای واکنش سریع، مورد حمایت امارات، به مهدکودکی در شهر کالوجی در کردفان‌جنوبی، منجر به کشته‌شدن

۵۰ نفر از جمله ۳۳ کودک شد.

به گزارش «مهر» به نقل از «راشا‌تودی»، شبکه پزشکان سودان از کشته‌شدن ۳۳ کودک در حمله نیروهای واکنش سریع به مهدکودکی در ایالت کردفان خبر داد. سازمان حقوقی «وکلای اضطراری» که خشونت علیه غیرنظامیان در سودان را رصد می‌کند، در بیانیه‌ای از دومین حمله به امدادگرانی که در کالوجی به بازماندگان کمک می‌کردند، خبر داد و اعلام کرد بعد از حملات گذشته، مکان غیرنظامی دیگری نیز مورد حمله قرار گرفته است. این شبکه با اشاره به کشته‌شدن ۵۰ نفر در این حمله از جمله ۳۳ کودک، اعلام کرد تعداد کشته‌شدگان ممکن است افزایش یابد، اما دشواری ارتباط با منطقه مانع از جمع‌آوری اطلاعات دقیق می‌شود. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، هشدار داد کردفان ممکن است با فجایع جدیدی، مشابه فاشر، روبه‌رو شود.