مزدوران امارات در حضرموت تجزیه یمن را کلید زدند!
گروه مزدوران امارات، موسوم به «شورای انتقالی جنوب یمن»، از آغاز اعتصاب نامحدود در استان حضرموت خبر دادند، اقدامی که برای تجزیه و جدایی جنوب آغاز کردهاند.
«شورای انتقالی جنوب یمن»، که در واقع متشکل از مزدوران امارات است، اعلام کرد از بامداد یکشنبه یک اعتصاب نامحدود و شبانهروزی در شهر سیئون، مرکز وادی حضرموت، آغاز میشود. آنطور که «ایسنا» نوشته است، طبق گزارش «روسیا الیوم»، این اقدام بهگفته «محمد عبدالملک الزبیدی»، رئیس شاخه شورای انتقالی در وادی و صحرای حضرموت، با هدف تقویت مطالبات مربوط به «اعلام دولت جنوب» صورت میگیرد. الزبیدی ادعا کرد این اعتصاب با هدف «تحقق کامل خواستههای مردم جنوب، بهویژه در حضرموت، برای بهدست آوردن حق استقلال» برگزار میشود. در واقع اینها به دنبال تجزیه یمن و جدا کردن جنوب هستند. این تحولات دو روز پس از آن رخ میدهد که شورای انتقالی کنترل بخشهای گستردهای از استان حضرموت- که حدود یکسوم مساحت یمن را شامل میشود- از مزدوران عربستانی گرفت.