کد خبر: ۳۲۳۸۳۱
تاریخ انتشار : ۱۶ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۶
دانشگاه منفصل از اخلاق یعنی مصیبت(درمکتب امام)
دنيا را دانشگاه به فساد كشانده است. و دنيا را دانشگاه مىتواند به صلاح بكشد. دانشگاههاى سرتاسر جهان اگر موازين انسانى را، اخلاق انسانى را، آنچه كه در فطرت انسان است، در كنار تعليم و تعلّم قرار بدهند، يك عالَم، عالَم نور مىشود. و اگر تخصصها و علمها منفصل باشد از اخلاق، منفصل باشد از تهذيب، منفصل باشد از انسان آگاه، انسان متعهد، اين همه مصيبتهايى كه در دنيا پيدا شده است از همان متفكرين و متخصصين دانشگاهها بوده.
صحیفه امام؛ ج13؛ ص413 | جماران؛ 27 آذر 1359