کد خبر: ۳۲۳۸۳۱
تاریخ انتشار : ۱۶ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۶
سرویس کیهان » اخبار
دانشگاه منفصل از اخلاق یعنی مصیبت(درمکتب امام)

دنيا را دانشگاه به فساد كشانده است. و دنيا را دانشگاه مى‏تواند به صلاح بكشد. دانشگاه‌هاى سرتاسر جهان اگر موازين انسانى را، اخلاق انسانى را، آنچه كه در فطرت انسان است، در كنار تعليم و تعلّم قرار بدهند، يك عالَم، عالَم نور مى‏شود. و اگر تخصص‌ها و علم‌ها منفصل باشد از اخلاق، منفصل باشد از تهذيب، منفصل باشد از انسان آگاه، انسان متعهد، اين همه مصيبت‌هايى كه در دنيا پيدا شده است از همان متفكرين و متخصصين دانشگاه‌ها بوده.
صحیفه امام؛ ج13؛ ص413 | جماران؛ 27 آذر 1359

