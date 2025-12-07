زاکانی: 95 درصد مشکلات کشور ریشه داخلی دارد

آیین گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز صبح دیروز با حضور شهردار پایتخت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری شهر، علیرضا زاکانی در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز ضمن پاسخ به سؤالات دانشجویان، با اشاره به دو رویکرد مطرح شده در سطح کلان برای مدیریت جمعیت پایتخت تصریح کرد: برخی مسئولان رسماً می‌گویند تهران را گران کنیم تا مردم بروند. این راه‌حل غیرمنصفانه، غیرعادلانه و اساساً امکان‌پذیر نیست. برخی دیگر معتقدند گرانی تهران باعث می‌شود مردم در شهرهای خود بمانند. اما وقتی تهران گران بشود، کل کشور گران خواهد شد و از طرفی شاهد حاشیه‌نشینی گسترده در اطراف تهران خواهیم بود.

زاکانی با اشاره به اظهارنظر برخی مسئولان گفت: به طور رسمی برخی اعلام کردند که ما افتخار کردیم در دوره عمر مدیریت‌مان یک مسکن نساختیم. این افتخار نیست، این‌ گریه دارد، عزا دارد.

وی با اشاره به تأکیدات دیرینه رهبر انقلاب بر فرآوری نفت و تبدیل آن به محصول نهائی بیان داشت: از دهه ۷۰ بر این موضوع اصرار داشتند، اما متأسفانه برخی در دولت‌های گذشته حتی این نگاه را به تمسخر می‌گرفتند. نتیجه آن شده که حالا نفت خام ما تحریم‌پذیر است، در حالی که اگر به فرآورده تبدیل شود، بازار میلیارد دلاری همسایه در اختیار ماست. برخی به خاطر منافع شخصی یا اغراض فاسد، مانع این تحول شدند.

شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود به برخی پرونده‌های فساد نیز اشاره کرد، در همین رابطه وی با طرح این سؤال که چرا با وجود مشکلات آشکار، بانک آینده زودتر منحل نشد، گفت: انحلال بانک آینده اقدام خوبی بوده است، اما تأخیر در آن قابل پیگیری است.

زاکانی با اشاره به پرونده «کرسنت» با یادآوری مخالفت صریح خود در سال ۹۲ با رأی اعتماد به وزیر نفت وقت به دلیل ارتباطش با این پرونده افزود: آن روز در مجلس نهم گفتم که انتخاب این فرد (وزیر نفت دولت یازدهم) باعث مختومه شدن پرونده و بازگرداندن رأی ما خواهد شد. متأسفانه شنیده نشد. این پرونده یک درس عبرت ملی است. سؤال اینجاست که مقصر اصلی کیست؟ در آن زمان گفته بودم اگر مسیر اثبات فساد در این پرونده طی شود، حق ایران احقاق می‌شود، در غیر این صورت ممکن است محکوم شویم. اما این سخن جدی گرفته نشد.

وی خطاب به دانشجویان گفت: شما باید از کسانی که مفاسد را رقم می‌زنند یا در قبال خطاها سکوت می‌کنند، سؤال کنید و مطالبه‌گر باشید. اگر چشم‌مان را بر روی خطاها ببندیم، قطعاً کشور و مردم آسیب خواهند دید.

شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حجم بالای نقدینگی داخلی به رقم ۲۰۰ میلیارد دلار اظهار داشت: مشکل کشور در داخل و با تکیه بر مردم حل می‌شود. تمام تأکیدات رهبر معظم انقلاب این است که مسئولین به مردم تکیه کنند. به جای انتظار برای سرمایه‌گذاری خارجی، باید با ایجاد صندوق‌های پروژه‌ای مطمئن، اعتماد مردم را جلب کرد و سرمایه سرگردان داخلی را به سوی تولید هدایت نمود. اگر مردم اعتماد کنند، قطعاً سرمایه خود را می‌آورند.

زاکانی ادامه داد: ما همه چیز در داخل کشور داریم. کسی از بیرون به ما رحم نمی‌کند. رشته تحصیلی‌ام پزشکی هسته‌ای است. در سال ۸۷، به بهانه تحریم، واردات رادیوداروهای حیاتی ما را که بیش از ۸۰ درصد مصرف داخلی داشت و برای درمان بیماری‌هایی مانند سرطان مورد نیاز بود، قطع کردند. حتی برای یک مادر بیمار هم حاضر به فروش نبودند اما جوانان این مملکت دست به کار شدند و در عرض سه ماه، ژنراتور تولید رادیودارو را خودشان ساختند. الان دارند به ما التماس می‌کنند که همان رادیو دارو را از آنها بخریم و با قیمت رقابتی و ارزان هم می‌فروشند؛ چون می‌دانند اگر ندهند، ما خودمان می‌سازیم. این الگو در حوزه‌های مسکن، آب و انرژی هم قابل تکرار است.

وی در بخش پایانی صحبت‌های خود با اشاره به چالش‌های کشور گفت: قبلاً گفته بودم ۸۵ درصد مشکلات کشور ریشه در داخل دارد، ۱۵ درصد خارج. بعد که ما مسئول شدیم، یک عزیزی آمد و گفت حالا که مسئول شدی، چقدر مشکلات ریشه در داخل دارد؟ گفتم: ۱۰ درصد کم گفته بودم، ریشه ۹۵ درصد مشکلات در داخل است! مشکل ما خودمان هستیم. التیام‌بخش مشکلات کشور امید، انسجام، همت و کوشش و کار جهادی است.