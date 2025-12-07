سرلشکر پاکپور: جنگ اخیر، جنگ تکنولوژی و هوش مصنوعی بود

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه جنگ اخیر جنگ تکنولوژی و هوش مصنوعی بود، گفت: امروز نیاز میدان ما تمرکز بر مباحث پدافند هوائی و فناوری‌های پنهان‌کاری است.

سردار سرلشکر پاسدار محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یکشنبه

۱۶ آذر در مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه جامع امام حسین‌(ع)، ضمن تبریک این روز به دانشجویان و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به تحلیل وقایع اخیر و پیروزی جبهه مقاومت در نبرد ۱۲روزه پرداخت.

وی با اشاره به طرح‌ریزی پیچیده دشمن اظهار کرد: دشمن با آغاز جنگ سخت ۱۲روزه، در پی تبدیل آن به یک جنگ ترکیبی تمام‌عیار بود. برآورد آن‌ها این بود که با بمباران مواضع حساس، مراکز موشکی و فرماندهی، همزمان عناصر تروریست و تجزیه‌طلب را در مرزها فعال کرده و در داخل کشور نیز آشوب و بلوا ایجاد کنند. فرمانده کل سپاه افزود: دشمن تصور می‌کرد با هدف قرار دادن چهار فرمانده ارشد ما، شهیدان سلامی، رشید، باقری و حاجی‌زاده، شیرازه فرماندهی و میدان عملیاتی ما دچار فروپاشی خواهد شد، اما این یک خطای محاسباتی بزرگ بود.

به گزارش ایرنا از سپاه‌نیوز، سرلشکر پاکپور با تشریح وضعیت ساعات اولیه جنگ تصریح کرد: دشمن انتظار داشت با شهادت فرماندهان، سیستم مدیریت جنگ از هم بپاشد، اما با درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب، بلافاصله جانشینان به‌کار گمارده شدند و ساختار فرماندهی ترمیم شد.

وی با ذکر خاطره‌ای از آن ایام گفت: زمانی که مسئولیت فرماندهی کل سپاه به بنده ابلاغ شد، پیش از آن گرچه در نیروی زمینی فعالیت می‌کردم، اما به جهت ضرورت هماهنگی‌ها با سردار موسوی فرمانده هوافضا در ارتباط بودم و از میزان آمادگی آن بخش و سایر یگان‌ها سؤال می‌کردم. به‌خوبی مشاهده می‌کردم که آمادگی‌ها در حوزه هوافضا و دیگر بخش‌های عملیاتی کاملاً صددرصدی است.

به همین دلیل، به محض آنکه فرماندهی کل سپاه به اینجانب ابلاغ شد و دستور آغاز عملیات صادر گردید، تنها دو تا سه ساعت پس از دریافت حکم، عملیات‌های سنگین، کوبنده و مقابله‌ای بلافاصله آغاز شد.

فرمانده کل سپاه به واکنش قاطع ایران به تجاوزات اشاره کرد و بیان کرد: در شب آخر، پایگاه هوائی العدید در قطر که مهم‌ترین پایگاه آمریکایی‌ها در منطقه است، هدف ۱۴ فروند موشک قرار گرفت.

سرلشکر پاکپور افزود: پس از این عملیات سنگین، آمریکایی‌ها پیام دادند که «اگر شما نزنید، ما هم دیگر نمی‌زنیم» و در نهایت در روز دوازدهم، دشمن که توان تاب‌آوری در برابر ضربات موشکی و انسجام ملی ما را نداشت، درخواست آتش‌بس داد.

چهار رکن پیروزی در نبرد ۱۲ روزه

وی، چهار عامل را دلیل اصلی پیروزی در این نبرد دانست و عنوان کرد: اول؛ عنایت الهی که رکن اصلی موفقیت ما بود. سپس حکمت و درایت رهبر معظم انقلاب؛ ایشان با آرامشی مثال‌زدنی، همزمان جنگ و کشور را مدیریت کردند. سوم انسجام بی‌نظیر مردم، اتحادی مقدس که تمام اقشار جامعه را فارغ از گرایش‌های سیاسی در برابر دشمن یکپارچه کرد و در آخر، تداوم آتش و تاب‌آوری رزمندگان، با وجود فشارهای سنگین، پاسخ‌های موشکی ایران لحظه‌ای قطع نشد و حجم آتش در روزهای آخر افزایش یافت.

فرمانده کل سپاه با بیان اینکه ما هم‌اکنون در وضعیت قطع درگیری هستیم، تصریح کرد: قطعاً دشمن می‌داند که اگر خدای نخواسته بخواهند اقدامی علیه جمهوری اسلامی انجام دهند، حتماً پاسخی سخت‌تر و کوبنده‌تر از دوره قبل خواهند گرفت و آن‌ها در برآوردهای خود به این موضوع رسیده‌اند که هیچ اقدامی انجام نمی‌دهند.