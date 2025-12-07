سرلشکر موسوی: نقش دانشجویان در تقویت انسجام ملی، همسنگ با عملیات نظامی است
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه نیروهای مسلح در آمادگی کامل اطلاعاتی و عملیاتی قرار دارند، گفت: ترکیب دانش روز با ایمان الهی، ستون اصلی اقتدار نیروهای مسلح است و این مسیر باید بهعنوان الگوی راهبردی در تمامی مراکز آموزشی دنبال شود.
آیین بزرگداشت ۱۶ آذر، روز دانشجو با حضور سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در دانشکده و پژوهشکده فرماندهی و مدیریت ولایت سپاه (دافوس) برگزار شد.
سرلشکر موسوی در ابتدا ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع دانشجویان دافوس سپاه، مراکز آموزشی و پژوهشی نیروهای مسلح را میعادگاه تربیت فرماندهان و افسران جوان برای واگذاری مسئولیتهای مهم و اثربخش در آینده دانست و گفت: این دانشجویان آیندهسازان نیروهای مسلح به شمار میآیند و باید اساتید از برنامهریزیها و پژوهشهای مدرن و بهروز برای تدریس دانشجویان استفاده کنند تا نیروهای مسلح از فناوریهای پیشرفته روز دنیا عقب نمانند. وی با بیان اینکه امروز نیروهای مسلح در آمادگی کامل اطلاعاتی و عملیاتی قرار دارند، افزود: جوانان انقلابی، با روحیه و خوشفکر در نیروهای مسلح، با ایمان به خدا و فراگیری علم، تخصص و دانش بهروز توانستند پیشرفتهای بزرگی را در بخشهای مختلف نیروهای مسلح رقم بزنند.
به گزارش ایرنا از ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تاکید بر لزوم توجه دانشجویان و فرماندهان و مدیران آینده سپاه به مولفهها و گزارههای راهبردی پیشروی آنان برای نقشآفرینی در عرصه ماموریتهای محوله، پیوند علم و ایمان و جهاد علمی و فناورانه را حائز اهمیت برشمرد و تصریح کرد: ترکیب دانش روز با ایمان الهی، ستون اصلی اقتدار نیروهای مسلح است و این مسیر باید بهعنوان الگوی راهبردی در تمامی مراکز آموزشی دنبال شود، علاوهبر این ضرورت بهرهگیری از فناوریهای نوین، پژوهشهای راهبردی و هوش مصنوعی، بخشی از جهاد علمی نیروهای مسلح که نباید از آن غافل شد. سرلشکر موسوی، انسجام ملی و امیدآفرینی را از دیگر گزارههای راهبردی و مورد تاکید پیشروی دانشجویان قلمداد کرد و افزود: نقش دانشجویان در تولید روایتهای امیدبخش و تقویت انسجام ملی، همسنگ با مأموریتهای عملیاتی آنان است.
وی تربیت فرماندهان آینده را در زمره اولویتهای راهبردی دافوس توصیف و یادآور شد: دانشجویان دافوس نهتنها افسران آینده، بلکه معماران راهبردی امنیت ملی خواهند بود و باید با نگاه سیستمی و چندبعدی آموزش ببینند.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به تحولات عرصههای جنگ ترکیبی و شناختی، آمادگی برای جنگهای نوین را یک ضرورت راهبردی دانست و دانشجویان را به مطالعه و تمرین سناریوهای نوین دفاعی فراخواند تا نیروهای مسلح در برابر هر تهدیدی از تواناییهای اقدام پیشدستانه برخوردار شوند.
سرلشکر موسوی در ادامه ارتباط با جامعه علمی کشور را ضامن پیشبرندگی برنامهها و پاسخ به نیازهای سازمانها و منظومه نظامی و دفاعی کشور برشمرد و گفت: ضرورت تعامل مراکز آموزشی نظامی با دانشگاهها و پژوهشگاههای ملی همواره مورد تاکید ستاد کل نیروهای مسلح بوده است تا جریان دانش و نوآوری بهصورت همافزا در خدمت اقتدار ملی قرار گیرد.
وی حفظ میراث و انتقال تجربه را از دیگر گزارههای راهبردی مهم توصیف کرد و یادآور شد: تجربههای دفاع مقدس و مقاومت منطقهای باید بهعنوان سرمایه راهبردی به نسل جدید منتقل شود تا پیوند گذشته و آینده در مسیر تعالی برقرار گردد.
در پایان این نشست صمیمانه، دانشجویان حاضر ضمن بیان دیدگاهها و راهکارهای مد نظر، سؤالات خود را با رئیس ستاد کل نیروهای مسلح مطرح و پاسخهای لازم را دریافت کردند. این گفتوگو، علاوه بر تقویت ارتباط میان فرماندهی عالی و نسل جوان، بهعنوان الگویی از تعامل راهبردی، امیدآفرینی و آیندهسازی در تاریخچه آموزشی نیروهای مسلح ثبت شد.