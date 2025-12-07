حمله شیمیایی به فرودگاه
فرودگاه هیترو لندن در پی حمله افراد ناشناس با اسپری شیمیایی دچار اختلال شدید و هرجومرج شد و هزاران مسافر مضطرب، نگران و سرگردان شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، تازهترین گزارشها از مصدوم شدن دستکم ۲۱ نفر در هیترو بزرگترین فرودگاه انگلیس در پایتخت این کشور در پی انتشار گاز شیمیایی در توقفگاه طبقاتی خودروها به دست افراد ناشناس حکایت دارد.
اورژانس لندن میگوید پنج نفر از افراد مصدوم که در معرض این ماده شیمیایی قرار گرفتند به علت وخامت وضع جسمانی به بیمارستان منتقل شدند. در آستانه سال نو میلادی و اوجگیری سفرها که فرودگاههای انگلیس پرترددترین زمانهای خود را سپری میکند، برآورد شده است، بیش از ۱۲۰هزار مسافر که قرار بود از ترمینالهای ۲ و ۳ فرودگاه هیترو سفر خود را انجام دهند که با این مشکل امنیتی دچار سرگردانی و خسارت شدهاند.
شاهدان میگویند چند جوان سیاهپوش و نقابدار را دیدهاند که در حال فرار بودند و سپس افراد یگان ویژه پلیس مسلح را دیدند که در مسیرهای مارپیچ توقفگاه خودروها در حال دویدن بودند.
اعتقاد بر این است که افراد نقابدار ماده شیمیایی را که احتمال میدهند گاز فلفل باشد در محوطه فروگاه هیترو منتشر کرده و متواری شدهاند، افرادی که در معرض این ماده شیمیایی قرار گرفتهاند میگویند دچار سوزش چشم و اختلال در بینایی، سوزش در گلو و سردرد شدهاند.
پلیس متروپولیتن این حمله را غیرتروریستی اعلام کرد، اما تکرار وقایعی از این دست و انجام برخی عملیات که پلیس آن را تروریستی اعلام کرده موجی از نگرانیهای امنیتی را در جامعه انگلیس ایجاد کرده است که با اینگونه حملات تشدید میشود.