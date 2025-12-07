فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۱۶ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۶
یونان

مرگ 18 مهاجر در آب‌های جنوب

شبکه تلویزیونی ERT یونان روز شنبه اعلام کرد ۱۸ مهاجر در قایقی که در آب‌های ساحلیِ جنوب این کشور سرگردان بوده، جان باختند و دو نفر دیگر نجات یافتند.
به گزارش ایسنا، این قایق در ۴۸.۲ کیلومتری جنوب «ایراپترا»، شهری در ساحل «کرت» در جنوب یونان قرار داشت. گزارش‌های قبلی حاکی از آن بود که قایق در ساحل غرق شده و اجساد قربانیان در آب پیدا شده است. با این حال، گارد ساحلی اطلاعات را به‌روزرسانی کرد مبنی بر اینکه قایق واژگون نشده بلکه در دریا سرگردان بوده است و اجساد ۱۸ قربانی در داخل قایق کشف شد. ارزیابی‌های اولیه نشان داد که ممکن است هیپوترمی و گرسنگی پس از قرار گرفتن طولانی‌مدت در معرض هوای نامساعد باعث مرگ آنها شده باشد.
به گزارش شینهوا، دو بازمانده به مقامات گفتند که قایق به دلیل هوای بد سرگردان مانده و آنها ساعت‌ها بدون غذا یا سرپناه بودند. گارد ساحلی اعلام کرد قربانیان بیش از یک روز قبل از پیدا شدن قایق، جان خود را از دست بودند.

