آتشسوزی باشگاه تفریحی ۲۵ قربانی گرفت
در پی آتشسوزی در یک باشگاه تفریحی در «گوا»، ایالتی در هند دستکم ۲۵ نفر کشته شدند.
به گزارش ایسنا، چندین گردشگر نیز در میان ۲۵ فوتیِ این آتشسوزی بودند که حدود نیمهشب در منطقهای در شمال گوا رخ داد.
سر وزیر گوا گفت: من از محل حادثه بازدید کردم و دستور تحقیق در مورد این حادثه را دادهام. کسانی که مسئول شناخته شوند، طبق قانون با شدیدترین مجازات روبهرو میشوند و با هر گونه سهلانگاری قاطعانه برخورد خواهد شد. به نظر میرسد آتشسوزی از طبقه اول شروع شده و سپس بقیه ساختمان را فرا گرفته است. تحقیقات اولیه پلیس نشان میدهد که بیشتر کشتهشدگان در زیرزمین این باشگاه گیر افتاده و خفه شدهاند. آتشنشانان تمام شب را برای مهار آتش و نجات افراد گرفتار تلاش کردند. تصاویر منتشرشده شعلههای عظیمی را نشان میداد که ساختمان را دربر گرفته بود.
به گزارش گاردین، مقامات گفتند که بیشتر کشتهشدگان، کارگران این باشگاه بودند که در زمان آتشسوزی در زیرزمین بودند.