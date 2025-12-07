پیامک جعلی «ثبتنام نهضت ملی مسکن» کلاهبرداری است
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ نسبت به ارسال پیامک جعلی درخصوص انتخاب زمین روستایی در طرح نهضت ملی مسکن برای برخی از شهروندان هشدار داد و اعلام کرد این پیامک کلاهبرداری است.
به گزارش پلیس فتا، سردار داود معظمی گودرزی اظهار داشت: بدافزارها با عناوینی نظیر «پرداخت قبض، اعتراض به یارانه، سامانه ابلاغ ثنا، سبد کالا، ثبتنام زمین روستایی و...» توسط مجرمین ایجاد شده و از طریق لینک موجود در پیام، از طریق پیامک یا در بستر شبکههای اجتماعی برای شهروندان ارسال میشود. بلافاصله پس از کلیک کردن بر روی این لینکها، امکان آلودهشدن تلفن همراه و در نهایت وقوع سرقتهای بانکی و نقض حریم خصوصی دریافتکنندگان پیام وجود خواهد داشت.
معظمی گودرزی با تأکید بر اینکه شهروندان به هیچ عنوان پیامهای حاوی لینک مرتبط با انتخاب زمین روستایی در طرح نهضت ملی مسکن را باز نکنند و به سرشماره ارسالکننده پیام توجه داشته باشند، افزود: مجرمین با ارسال پیامک جعلی حاوی لینک با محتوای مرتبط با ثبتنام زمین روستایی در طرح نهضت ملی مسکن، اقدامات خود را آغاز کرده و کاربران را به مسیری برای برداشت غیرمجاز از حساب بانکیشان هدایت میکنند یا اطلاعات هویتی آنان را دریافت کرده و از آن سوءاستفاده میکنند.
وی با اشاره به اینکه لینک معرفیشده در این پیامکها حاوی یک بدافزار است، افزود: در این روش از کلاهبرداری، فرد کلاهبردار با جعل آدرس اینترنتی به نام وزارت مسکن و...، یک پیامک ارسال میکند که در نهایت به یک لینک پرداخت آنلاین جعلی یا نصب بدافزار منتهی میشود. از آنجایی که برخی شهروندان با این سامانهها و نحوه پیگیری آنها آشنا نیستند، روی لینک کلیک کرده و مورد کلاهبرداری قرار میگیرند و حریم خصوصی آنان نقض میشود.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با اخطار به شرکتهای ارائهدهنده خدمات پیامکی که بدون بررسی محتوای پیام و اصالت لینک موجود در متن پیامک و بدون استعلام از نهادهای مرتبط، بستر ارسال گسترده اینگونه پیامها را فراهم میکنند و در نتیجه موجب آلودهشدن گوشی تلفن همراه شهروندان به انواع بدافزار میشوند، بیان داشت: دارندگان سرویس ارسال پیامک انبوه، با توجه به ابلاغیههای قبلی درخصوص صیانت از هویت کاربران و حفظ حریم خصوصی آنها و جلوگیری از ایجاد بستر برای سوءاستفاده مجرمین، میبایست اقدامات لازم برای پیشگیری از اینگونه رخدادها را انجام دهند. بدیهی است در صورت تعلل، با توجه به هماهنگی انجامشده با دادسرای مربوطه، درخصوص ضرر و زیان مادی و معنوی وارده به کاربران ضامن و پاسخگو خواهند بود.
معظمی گودرزی با اشاره به الزام افزایش سطح سواد رسانهای و توجه به هشدارهای پلیس، به شهروندان توصیه کرد: در صورت مواجهه با اینگونه سرقتهای اینترنتی، بلافاصله اینترنت تلفن همراه خود را غیرفعال کرده و با بررسی نرمافزارهای نصبشده بر روی گوشی، بدافزار مخرب را شناسایی و سریعاً حذف نصب کنند. همچنین در همان ساعات اولیه، با در دست داشتن مدارک مرتبط با برداشت غیرمجاز، برای پیجویی و ردیابی تراکنشهای مسروقه، بهصورت 24ساعته به پلیس فتا تهران بزرگ مراجعه کنند تا زمان طلایی پیجویی از دست نرود.
وی تاکید کرد: هموطنان گرامی میتوانند موارد مشابه و مشکوک را از طریق مرکز فوریتهای سایبری به شماره 096380 یا از طریق سایت پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir گزارش کنند.