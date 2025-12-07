اولین «سامانه بارشی فراگیر» پاییز وارد کشور شد

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از ورود سامانه بارشی فعال از شمال‌غرب و غرب خبر داد، سامانه‌ای که پیش‌تر از آن به عنوان «اولین سامانه فراگیر» یاد کرده بود.

صادق ضیاییان به ایسنا گفت: سامانه بارشی فعالی که روز یکشنبه از سمت شمال‌غرب و غرب وارد کشور ‌شد، در استان‌های آذربایجان‌غربی، آذربایجان‌شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، زنجان، ایلام و لرستان بارش باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت و در نقاط مرتفع و سردسیر بارش برف را به همراه داشت.

ضیاییان افزود: سامانه بارشی روز دوشنبه تا پنجشنبه آذربایجان‌غربی، آذربایجان‌شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، زنجان، ایلام، لرستان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، همدان، مرکزی، قزوین، البرز، تهران، قم، گیلان و مازندران را دربر خواهد گرفت که البته در غرب اصفهان و پنجشنبه در شمال فارس، بوشهر و جزایر واقع در شمال خلیج‌فارس نیز بارش پیش‌بینی می‌شود. وی درباره وضعیت جوی تهران طی دوشنبه و سه‌شنبه نیز بیان داشت: آسمان تهران دوشنبه، نیمه‌ابری به‌تدریج افزایش ابر، گاهی بارش باران و وزش باد با احتمال رعدوبرق با حداقل دمای ۱۰ و حداکثر دمای ۱۲ درجه سانتیگراد و طی سه‌شنبه، نیمه‌ابری تا ابری گاهی بارش باران و وزش باد با احتمال رعدوبرق با حداقل دمای ۹ و حداکثر دمای ۱۳ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

هشدار سطح نارنجی در ۱۷ استان

و آماده‌باش دستگاه‌ها

در همین رابطه سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به ورود سامانه نیرومند بارشی به کشور، به ایسنا گفت: پس از ماه‌ها انتظار، آسمان چهره دیگری به خود گرفت و از روز دوشنبه ۱۷ آذر، شدت بارش‌های برف و باران افزایش پیدا می‌کند؛ به‌گونه‌ای که طبق پیش‌بینی‌ها این وضعیت احتمالاً تا روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و حتی پنجشنبه ادامه خواهد داشت.

حسین ظفری با بیان اینکه بیش از ۱۷ استان کشور تحت‌ تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند، افزود: بر همین اساس روز شنبه طی ابلاغیه‌ای رسمی به استانداری‌ها و دستگاه‌های امدادی، خدماتی و انتظامی اعلام شد که تمام دستگاه‌های اجرائی، امدادی و خدمات شهری در حالت آماده‌باش سطح نارنجی قرار گیرند تا تردد ایمن، پایداری شبکه‌های آب، برق، گاز و ارتباطات و همچنین حفظ زیرساخت‌ها و تأمین نیازهای شهروندان بدون وقفه انجام شود. ظفری با اشاره به استان‌هایی که شرایط ویژه‌تری خواهند داشت، ادامه داد: برای روز دوشنبه، مدیران کل مدیریت بحران استان‌های آذربایجان‌غربی، آذربایجان‌شرقی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، زنجان، غرب قزوین و همچنین ارتفاعات استان‌های تهران و البرز در آماده‌باش کامل قرار دارند و تمرکز اصلی ما بر این مناطق خواهد بود. وی هشدار داد: هرچند این بارش‌ها نویدبخش روزهای پرآب‌تر برای کشور است، اما به دلیل خشکی طولانی‌مدت زمین و جذب کم خاک، همراهی این شرایط با بارش‌های شدید می‌تواند موجب بروز سیلاب و رواناب‌های خطرآفرین شود. از مردم می‌خواهیم ضمن افزایش دقت و هوشیاری، از نزدیک‌شدن به رودخانه‌ها، دهانه پل‌ها و مناطق پرخطر خودداری کنند.

از بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها

فاصله بگیرید

درپی ورود موج بارشی قدرتمند به کشور، نیروهای هلال‌احمر نیز در سراسر کشور به حالت آماده‌باش درآمدند.

رئیس سازمان امداد و نجات هلال‌احمر تاکید کرد: مردم آمادگی مواجهه با این شرایط جوی را داشته باشند و در گذر از محورهای کوهستانی وسایل زمستانی، زنجیر چرخ و سایر لوازم موردنیاز را به همراه داشته باشند.

محمودی با تاکید بر این که صعود به ارتفاعات در این مقطع زمانی بسیار خطرناک است، گفت: شهروندان تحت هیچ شرایطی به ارتفاعات صعود نکنند و از بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها فاصله بگیرند. توصیه می‌شود در این روزها شهروندان از ترددهای بین شهری غیرضروری پرهیز و پیش از انجام هرگونه تردد، وضعیتی جوی را پایش کنند.