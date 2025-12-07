ابطال 3400 معاینه فنی خودروهای دودزا در پایتخت از ابتدای سال

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از اعمال قانون بیش از 614هزار خودروی دودزا و ابطال بیش از سه‌هزار و 400 فقره معاینه فنی از ابتدای سال تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سردار سیدابوالفضل موسوی‌پور با اشاره به اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل از اول آذرماه با اعلام کارگروه اضطرار آلودگی هوا، اظهار داشت: از ابتدای سال 1404 تاکنون بیش از 614هزار فقره اعمال قانون خودروهای دودزا انجام شده که تنها در آذرماه بیش از 6هزار و 600 فقره اعمال قانون صورت گرفته است. همچنین در همین مدت (ابتدای سال تاکنون) بیش از سه‌هزار و 400 مورد ابطال معاینه فنی خودروها انجام شده که بیش از هزار مورد آن مربوط به آذرماه است.

موسوی‌پور افزود: خودروهای دودزا به دلیل نقص فنی در موتور یا سیستم سوخت‌رسانی، مقادیر بالایی آلاینده وارد هوا می‌کنند و نقش مهمی در افزایش آلودگی تهران دارند. حتی اگر خودرویی دارای برگه معاینه فنی معتبر باشد، در صورت دودزا بودن، معاینه فنی آن باطل خواهد شد و مالک موظف است نسبت به رفع نقص فنی اقدام کند.

وی ادامه داد: در طرح جمع‌آوری خودروهای فرسوده و رها شده که از 19 مهر آغاز شده، پلیس با هزار و 435 شهروند تماس گرفته و تاکنون هزار و 187 دستگاه خودروی رهاشده و فرسوده به پارکینگ‌های تهران منتقل شده‌اند. خودروهای رها شده علاوه ‌بر اشغال فضای شهری، در بسیاری موارد منبع آلودگی و تهدیدی برای ایمنی شهروندان هستند؛ به همین دلیل جمع‌آوری آنها یکی از اولویت‌های پلیس راهور در راستای ارتقای کیفیت زندگی شهری و کاهش آلاینده‌هاست.