کد خبر: ۳۲۳۸۲۰
تاریخ انتشار : ۱۶ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۶
سرویس کیهان » اخبار
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد

ابطال 3400 معاینه فنی خودروهای دودزا در پایتخت از ابتدای سال

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از اعمال قانون بیش از 614هزار خودروی دودزا و ابطال بیش از سه‌هزار و 400 فقره معاینه فنی از ابتدای سال تاکنون خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سردار سیدابوالفضل موسوی‌پور با اشاره به اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل از اول آذرماه با اعلام کارگروه اضطرار آلودگی هوا، اظهار داشت: از ابتدای سال 1404 تاکنون بیش از 614هزار فقره اعمال قانون خودروهای دودزا انجام شده که تنها در آذرماه بیش از 6هزار و 600 فقره اعمال قانون صورت گرفته است. همچنین در همین مدت (ابتدای سال تاکنون) بیش از سه‌هزار و 400 مورد ابطال معاینه فنی خودروها انجام شده که بیش از هزار مورد آن مربوط به آذرماه است.
موسوی‌پور افزود: خودروهای دودزا به دلیل نقص فنی در موتور یا سیستم سوخت‌رسانی، مقادیر بالایی آلاینده وارد هوا می‌کنند و نقش مهمی در افزایش آلودگی تهران دارند. حتی اگر خودرویی دارای برگه معاینه فنی معتبر باشد، در صورت دودزا بودن، معاینه فنی آن باطل خواهد شد و مالک موظف است نسبت به رفع نقص فنی اقدام کند.
وی ادامه داد: در طرح جمع‌آوری خودروهای فرسوده و رها شده که از 19 مهر آغاز شده، پلیس با هزار و 435 شهروند تماس گرفته و تاکنون هزار و 187 دستگاه خودروی رهاشده و فرسوده به پارکینگ‌های تهران منتقل شده‌اند. خودروهای رها شده علاوه ‌بر اشغال فضای شهری، در بسیاری موارد منبع آلودگی و تهدیدی برای ایمنی شهروندان هستند؛ به همین دلیل جمع‌آوری آنها یکی از اولویت‌های پلیس راهور در راستای ارتقای کیفیت زندگی شهری و کاهش آلاینده‌هاست.

