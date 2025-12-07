فرمانده مرزباني انتظامي از توقيف دو دستگاه خودرو و کشف بيش از 2 تن انواع مواد افيوني در مرزهاي جنوب‌شرقی کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاري پليس، سردار احمدعلي گودرزي گفت: در راستاي كنترل و مراقبت از مرزها و برخورد قاطع با هرگونه قاچاق مواد مخدر، مرزداران استان سيستان و بلوچستان مستقر در نوار مرزي شهرستان سراوان شامگاه شنبه با اشراف اطلاعاتي و رصد تحرکات در مناطق مرزي به سرنخ‌هايي از قصد قاچاقچيان براي ورود محموله سنگين مواد مخدر به وسيله دو دستگاه خودرو به داخل کشور مطلع شدند.

گودرزی افزود: مرزبانان با انجام اقدامات گسترده اطلاعاتي، مسيرهاي احتمالي تردد قاچاقچيان و همچنين زمان برنامه‌ريزي شده برای انتقال محموله مواد مخدر به عمق كشور را شناسايي و در قالب چندين تيم پوششي و عملياتي با اجراي كمين هدفمند منطقه موردنظر را در كنترل خود قرار دادند و توانستند طي عملياتي با درگيرهاي مسلحانه قاچاقچيان را زمينگير و دو دستگاه خودرو را متوقف کنند.

وی ادامه داد: مرزبانان در اين عمليات مقتدرانه مقدار دو تن و 163 کيلوگرم انواع مواد افيوني شامل؛ يک تن و 715 کيلوگرم ترياک، 426 کيلوگرم مرفين و مقدار 22 کيلوگرم از نوع شيشه را کشف کردند. در اين عمليات دو دستگاه خودرو توقيف و دو نفر سوداگر مرگ نيز دستگير شدند.