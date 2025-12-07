امید به درمان بیماریهای سخت و صرفهجویی۱۵۰ میلیون دلاری با مهندسی بافت و سلولدرمانی
یک متخصص علوم سلولی کاربردی اعلام کرد محصولات راهبردی با کمک مهندسی بافت و سلولدرمانی بیش از ۱۵۰میلیون دلار برای کشور صرفهجویی ارزی داشته است.
سیدایمان سیحون به خبرگزاری صداوسیما گفت: همه محصولات استخوانی و انواع شکلهای بافت موردنیاز بدن بیماران، در کلینروم (اتاق تمیز) مرکز تحقیقات بانک فراوردههای پیوندی تولید میشود. این محصولات در حوزه مهندسی بافت، پزشکی بازساختی و ژندرمانی طبقهبندی میشوند.
سیحون ادامه داد: محصولات تولیدشده با دانش مهندسی بافت و پزشکی بازساختی جزو محصولات حیاتی و راهبردی شناخته میشود که در درمان دقیق بیماریهای سختدرمان از جمله انواع سرطانها، دندانپزشکی، ناباروری و حوزه پوست و اورتوپدی استفاده میشود.
وی با اشاره به اینکه تمام فرآیندهایی که بافت در آن آسیب دیده باشد، با کمک سلول درمانی قابلیت درمان دارد، افزود: این دانش در اختیار تعداد معدودی از کشورهای برتر جهان قرار دارد و ایران جزو ۱۰ کشور برتر در این حوزه تخصصی است.
این استادیار دانشگاه گفت: بسیاری از محصولات راهبردی که با کمک مهندسی بافت در ایران تولید میشود، در اختیار سایر کشورها قرار ندارد و ما از بسیاری کشورها درخواستهای متعددی در این خصوص داشتهایم.
سیحون بیان داشت: هیچکدام از کشورهای همسایه ما در منطقه به این دانش دسترسی ندارند و این محصولات بیش از ۱۵۰میلیون دلار برای کشور صرفهجویی ارزی دارند و محصولات ۲۰۰ تا ۵۰۰ برابر با نمونههای خارجی تفاوت قیمت دارند. اگر این محصولات در ایران تولید نمیشد، به علت تحریمها هیچ کشوری این محصولات را در اختیار ما نمیگذاشت. وی با اشاره به فرصتهای مکرر تحصیل در خارج از کشور برای خود گفت: در سالهایی که در مقطع کارشناسی تحصیل میکردم از آلمان تقاضا دریافت کردم و در دوره فوقلیسانس از آمریکا دعوتنامه داشتم و حتی بعد از پایاننامه شرایط تحصیل در هلند به من پیشنهاد شد، اما در حال حاضر ما جایگاهی داریم که تمام مراحل دانشگاه یوسیالای آمریکا (UCLA) در اختیار دانشمندان و محققان مرکز ماست و معادل آن در آمریکا نیز وجود ندارد.
این متخصص حوزه مهندسی بافت ادامه داد: در حال حاضر جنگ به حوزه فناوری کشیده شده است و حوزه فناوری یکی از حوزههای جنگ است، تحریمهای دارویی و فناوری در این حوزه ثابت کرده است ما برای استقلال و خودکفایی در این بخش باید بر توان داخلی تکیه و به بینیازی در این بخش دست پیدا کنیم.
سیحون وعده داد تا ۳ سال آینده به جایگاهی خواهیم رسید که در مهندسی بافت و سلولدرمانی، طیف بسیاری از بیماریها را که در حال حاضر درمان ندارند، در ایران، درمان خواهند شد.