72 سال مرگ بر آمریکا

عیّار با انتشار این تصویر نوشت: «سال ۳۲ بعد از کودتای آمریکا علیه مصدق، ۱۶ آذر دانشجوها علیه آمریکا و انگلیس دست به اعتراض زدن. سربازا سه تا دانشجو رو وسط دانشگاه تهران با شلیک مستقیم کشتن. بعدها شد روز دانشجو. اون زمان کودتا کردن؛ امروز تحریم و حمله نظامی و حمایت از اسرائیل. هیچی عوض نشده، فقط ما قوی‌تر شدیم!»

حکایت روز دانشجو

علیرضا زادبر به مناسبت روز دانشجو، تصویری از شهدای 16 آذر سال 1332 را به اشتراک گذاشت و نوشت: «۱۸ آذر ۱۳۳۲ نیکسون معاون رئیس‌جمهور آمریکا به ایران آمد و از دانشگاه تهران دکتری افتخاری دریافت کرد. دو روز قبل در ۱۶ آذر در راهرو دانشکده فنی سه دانشجو معترض پای او قربانی شدند. ۷۲ سال بعد در جنگ ۱۲روزه ۸۶ دانشجو شهید برای «استقلال ایران» تقدیم شد. حکایت همان است. روزتان مبارک.»

کیوان ساعدی نیز به همین مناسبت نوشت: «۱۶ آذر یادآور سه دانشجویی است که در ۱۳۳۲، هنگام اعتراض به دخالت‌های آمریکا و سفر نیکسون، در دانشگاه تهران به شهادت رسیدند. امروز و در سایه حملات نظامی اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران، روز دانشجو بیش از همیشه نماد ایستادگی، استقلال‌خواهی و مقاومت در برابر سلطه خارجی است.»

این خاک قابل معامله نیست

محمدامین میرزایی: «اظهارات تکراری همسایگان در مورد ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، تنها تلاشی برای نادیده گرفتن هزاران سال تاریخ و حق مسلم ملت ایران است. این آب و خاک، میراث نیاکان ماست و کوچک‌ترین ذره‌ای از آن قابل معامله نیست. حاکمیت ایران بر این جزایر، حقی مسلم، تاریخی و ابدی است.»

نه به «فراموشی»

فواد ایزدی: «ساموئل هانتینگتون: «غرب به خاطر برتری ایده‌ها یا ارزش‌ها یا دین خود بر جهان چیره نشد... برتری غرب به خاطر اعمال خشونت سازمان‌یافته بود. غربی‌ها اغلب این واقعیت را فراموش می‌کنند؛ غیرغربی‌ها هرگز این کار را نمی‌کنند.» البته برخی غیرغربی‌ها خشونت غرب را یا فراموش می‌کنند یا توجیه.»

بیانیه سیاسی یا بیانیه اقتصادی؟

مسعود براتی با انتشار این تصویر نوشت: «گفتم بیانیه را بخوانم ببینم حرف مهم این ۱۸۰ استاد چی هست؟ یک بیانیه سیاسی و بدون عدد و رقم. یعنی حتی اشاره حدودی هم نشده که این توصیه سیاسی و تکراری چقدر برای دولت صرفه‌جویی منابع خواهد داشت. یک من نبودم خاصی هم درونش هست نسبت به اقداماتی که قرار است در آینده انجام شود.»

سند ناتوانی آمریکا

نفیسه عبدالهی: «سند جدید امنیت ملی دولت دوم ترامپ بیش از آنکه یک «استراتژی نو» باشد، اعترافی به محدودیت‌های آمریکاست؛ پایان نقش پلیس جهانی، تمرکز بر داخل، اولویت بی‌سابقه برای اسرائیل و عقب‌نشینی از مداخله‌گری. جهان به‌سمت چندقطبی‌شدن حرکت کرده و واشنگتن دیگر توان مدیریت یکجانبه نظم جهانی راندارد.»

نابودی به قیمت نجات جهان!

مهدی تهرانی با اشاره به آماری که برنی سندرز درباره افزایش سرمایه سرمایه‌داران آمریکایی ارائه کرده بود، نوشت: «ظاهراً ترامپ انقد که نجات جهان براش مهم شده مردم کشور خودشو یادش رفته! تعرفه‌ها هم که به عنوان باج میزنه به حساب سرمایه‌دارها. مارک زاکربرگ ۲۵میلیارد دلار ثروتمندتر شد؛ لَری اِلیسون ۷۸میلیارد دلار به دارایی‌هاش اضافه شد؛ ایلان ماسک ۱۸۷ میلیارد دلار ثروتمندتر شد.»