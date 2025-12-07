توافق جباری با مس رفسنجان

پس از برکناری رسول خطیبی از هدایت تیم فوتبال مس رفسنجان به دلیل نتایج ضعیف، مدیران این باشگاه با چند گزینه برای جانشینی او وارد مذاکره شدند که از جمله آن‌ها محمد ربیعی و مجتبی جباری بودند. ربیعی پیشنهاد مس را نپذیرفت، اما جباری موافقت کرد که تیم را در ادامه رقابت‌های لیگ برتر هدایت کند. در همین راستا، امروز یکشنبه ۱۶ آذر جلسه نهائی بین مجتبی جباری و مدیران باشگاه مس برای امضای قرارداد رسمی و تعیین مدت حضور وی در این تیم برگزار می‌شود. در صورتی که اتفاق غیرمنتظره‌ای رخ ندهد، باشگاه مس با صدور اطلاعیه‌ای، رسماً عهده‌دار شدن هدایت تیم توسط جباری را اعلام خواهد کرد. لازم به ذکر است که مس با ۱۲ بازی و ۷ امتیاز در رده شانزدهم جدول قرار داد.

۴ ازبکستانی فوتبال ایران نامزد بهترین بازیکن سال ۲۰۲۵

فدراسیون فوتبال ازبکستان در پایان فصل باشگاهی در این کشور اسامی نامزدهای بهترین بازیکن سال ۲۰۲۵ را اعلام کرد که در بین آنها نام اتکیر یوسوپوف (دروازه‌بان فولاد خوزستان)، جلال‌الدین ماشاریپوف و رستم آشورماتوف (هافبک و مدافع استقلال) و اوستون ارونوف (وینگر پرسپولیس) دیده می‌شود. قرار است کارشناسان و مربیان فوتبال ازبکستان به نامزدهای هر بخش رأی دهند تا در پایان نفرات برتر مشخص شوند.

نیمی از ساختمان پرسپولیس در توقیف تامین اجتماعی

باشگاه پرسپولیس درباره صورت‌های مالی منتشر شده توضیحاتی در سایت کدال ارائه کرد. در توضیحات آن آمده: «درخصوص بندهای گزارش حسابرسی به استحضار می‌رساند ساختمان باشگاه با توجه به مدارک موجود بهای تمام شده خرید ساختمان توسط باشگاه و سازمان لیگ (به نیابت از باشگاه) در سال‌های گذشته پرداخت نموده است اما سند مالکیت همچنان به نام فدراسیون فوتبال است که با توجه به بدهی فدراسیون به سازمان تامین اجتماعی (طبق اخبار واصله) ۲.۴ سهم از ۵ سهم ساختمان توسط سازمان تامین اجتماعی توقیف و منتقل شده است. بخش حقوقی باشگاه جهت انتقال سند مالکیت به طور کامل به نام باشگاه اقدامات خود را انجام داده و در جریان است. لازم به توضیح است که این موضوع در ابتدای پذیرش سهام شرکت در سازمان بورس وجود داشته است. همچنین قابل بیان است تمام مدارک و مستندات از جمله مصوبات، قراردادها و رسیدهای پرداخت درخصوص بند دیگر گزارش حسابرسی، به حسابرس محترم ارائه شده است.»