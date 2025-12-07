محسن شادی رئیس فدراسیون روئینگ شد

مجمع انتخاباتی فدراسیون روئینگ با معرفی محسن شادی به عنوان رئیس برگزار شد.

مجمع انتخابات فدراسیون روئینگ دیروز یکشنبه 16 آذر 1404 با حضور محمد شروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان و مهدی علی‌نژاد، دبیرکل کمیته ملی المپیک و اعضای مجمع در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد. محسن شادی که مهر سال 1403 به عنوان سرپرست در فدراسیون تازه تأسیس روئینگ حضور داشت، به عنوان تک کاندیدا در این انتخابات شرکت کرد. از 41 نفر اعضای مجمع 38 نفر در مجمع حضور داشتند و در نهایت محسن شادی با 38 رای به عنوان رئیس فدراسیون روئینگ انتخاب شد. فدراسیون روئینگ برای نخستین‌بار در ساختار ورزش ایران تشکیل شده و محسن شادی، از قهرمانان شناخته‌شده این رشته، به‌عنوان اولین رئیس رسمی فدراسیون روئینگ انتخاب شد.