دو مدال طلا و نقره کاروان ایران در مسابقات تکواندو قهرمانی زیر ۲۱ به سرقت رفت.

میزبانی کنیا از مسابقات جهانی تکواندو زیر 21 سال حتی در آخرین لحظاتش نیز خبرساز شد. این رقابت‌ها در حالی به مدت چهار روز در شهر نایروبی برگزار شد که هر از گاهی اخباری عجیب و دور از ذهن از آنجا مخابره شد و حالا در روز پایانی نیز همچنان غافلگیری‌های برای همه دارد. خبر جدید این است که در خلال مسابقات روز شنبه مدال طلای ابوالفضل زندی و مدال برنز امیرمحمد اشرافی به سرقت رفته است! این اتفاق در بخشی از سالن برگزاری مسابقات که برای گرم کردن تیم‌ها در نظر گرفته شده رخ داده است. البته با رایزنی‌ هادی ساعی رئیس فدراسیون تکواندو که همراه با کاروان اعزامی در نایروبی حضور دارد، مسئولان برگزارکننده مسابقات مدال‌های دیگری به زندی و اشرافی دادند.

ابوالفضل زندی و امیرمحمد اشرافی در روز اول مسابقات موفق شده بودند به ترتیب مدال طلای وزن 58- و مدال برنز وزن 87+ را کسب کنند.هرچند سالن «موی» در مجموعه ورزشی «کاسارانی» شهر نایروبی محل میزبانی این مسابقات بود اما به لحاظ سخت‌افزاری اصلا شرایط مناسبی نداشت. تا حدی که به دلیل عدم فیلمبرداری و حتی خراب بودن سیستم ویدئوچک، امیرعباس رهنما به شکلی ناجوانمردانه از دور رقابت‌ها کنار رفت و دستش از مدال کوتاه ماند. این سالن در حالی برای مبارزات ۴۵۲ تکواندوکار از ۷۵ کشور در نظر گرفته شده بود که گیت مناسبی نداشت و هیچ نظارتی روی ورود و خروج صورت نمی‌گرفت. به همین دلیل افراد متفرقه و خارج از چارچوب مسابقات نیز به راحتی امکان ورود به سالن داشتند.

در روز دوم این مسابقات هم یک ورزشکار اردنی ربوده شد و بعد از آنکه تمام اموالش به سرقت رفت، پلیس کنیا نیز برای پیدا کردن او درخواست پول کرد!