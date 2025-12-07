مهدیزاده: نتایج جهانی کاراته برای کادر فنی راضیکننده نیست
مربی تیم ملی کاراته تاکید کرد که کادرفنی تیم ملی به دنبال ایدهآلها است و از کسب یک مدال نقره در مسابقات جهانی راضی نیست.
امیر مهدیزاده درباره مسابقات کاراته قهرمانی جهان اظهار داشت: از زمانی که طی 50 روز گذشته تیم ملی را تحویل گرفتیم، در رویدادهای کاراتهوان مالزی، جایزه بزرگ روسیه، مسابقات کشورهای اسلامی و مسابقات جهانی مصر حضور داشتیم؛ رقابتهایی که نشان میدهد بهطور میانگین هر 10 روز یک مسابقه داشتیم و فرصت تمرینی چندانی پیدا نکردیم. بهدلیل تغییر و تحولات فدراسیون، فاصله طولانی میان مسابقات قهرمانی آسیا و جهان از بین رفته بود و ما در مدت 50 روز باید در چهار رویداد شرکت میکردیم. در این فاصله تلاش کردیم بازیکنان را به مرز آمادگی برسانیم. وی درباره عملکرد ضعیف برخی ملیپوشان گفت: امکان تغییر ترکیب نداشتیم. خودم بازیکن سبکوزن بودهام و در 60- کیلوگرم سه بار جهانی شرکت کردهام و دو طلا و یک برنز کسب کردم. واقعیت این است که در سبکوزن از دنیا و آسیا عقب هستیم. در این وزن باید تلاش ما مضاعف باشد. در سنگینوزن شرایط کاراته ما بهتر است، اما در سبکوزن وضعیت خوبی نداریم؛ در حالی که در گذشته عکس این بود. مهدیزاده با اشاره به عدم رضایت کادرفنی از نتایج مسابقات جهانی گفت: قطعاً نتایج تیم ملی در این 50 روز نه برای مسعود رهنما و نه برای کادرفنی رضایتبخش نبود. ما به دنبال ایدهآلها هستیم؛ چرا که در مسابقات جهانی در ادواری موفق به کسب سه یا دو مدال طلا شدیم و نمیتوانیم با یک مدال نقره خوشحال باشیم. رئیس فدراسیون و کادر فنی تیم ملی با این مدالها راضی نیست و ما بالاترین سطح را میخواهیم.