اعلام زمان برگزاری انتخابات فدراسیون دانشگاهی

مجمع عمومی انتخاباتی فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی، ۸ دی ماه سال جاری برگزار می‌شود.

ثبت‌نام از نامزدهای احراز پست ریاست و هیئت‌رئیسه فدراسیون فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی از ۲۸ تیر امسال آغاز شد و به‌ مدت ۱۰ روز کاری تا ۱۱ مرداد ادامه یافت و این افراد در صورت تایید صلاحیت و انصراف ندادن به عنوان نامزد نهائی در انتخابات شرکت می‌کنند.محمد حسین حسینی، محمد رسول خدادادی، مصطفی افشاری، مهدی گودرزی، عبدالمهدی نصیرزاده، جمشید همتی، ابراهیم علی دوست قهفرخی، مجید خاتونی، امیر رشید لمیر، مهدی طالب‌پور، رضا فرضی زاده، رضا قاسم‌نژاد و رضا نوری، ۱۳ کاندیدای ثبت‌نامی تصدی پست ریاست فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی‌اند.

در شرایطی که نام عبدالمهدی نصیرزاده، رئیس پیشین فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام برای حضور در انتخابات این فدراسیون در میان نامزدهای تایید صلاحیت شده نبود، او در انتخابات فدراسیون دانشگاهی ثبت‌نام کرده است. اسامی افراد تایید صلاحیت شده به منظور حضور در مجمع عمومی انتخاباتی فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی تاکنون اعلام نشده است! در آذر ماه ۱۴۰۳ در حکمی از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، مصطفی افشاری به عنوان سرپرست جدید فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی منصوب شد و ۲۳ تیر سال ۱۴۰۴ به دلیل حضور در انتخابات این فدراسیون از سمتش کناره‌گیری کرد و مصطفی زارعی به سمت سرپرستی فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی منصوب شد.