صحبتهای یزدانی در مورد آخرین وضعیت حضورش در لیگ کشتی
دارنده یک طلای المپیک، دو نقره المپیک و هفت مدال جهانی از حضور خود در مرحله فینال لیگ برتر کشتی آزاد با تیم استقلال جویبار خبر داد.
مسابقات فینال لیگ برتر کشتی آزاد جمعه در سالن شهدای هفتم تیر برگزار خواهد شد. حسن یزدانی دارنده یک طلا و دو نقره المپیک و هفت مدال جهانی، که در لیگ ۱۴۰۴ به استقلال جویبار پیوسته درباره آخرین شرایط خود گفت: مردم به ما محبت داشتند و در این چند وقت انرژی مثبتی برای من فرستادند. از همه آنها تشکر میکنم. من هم به خاطر عشق و علاقه مردم به کشتی برگشتم و پس از دوره مصدومیتم دوباره کشتی گرفتن را شروع کردم.
وی گفت: خدا را شکر الان شرایطم خیلی خوب است و بتوانم برای تیم شهرم که استقلال در آن تیمداری میکند بهترین نتیجه را بگیرم و به آنها کمک کنم. حتی هفته گذشته هم وزنکشی کردم و قرار بود کشتی بگیرم اما بر اساس تصمیم کادر فنی قرار شد در مرحله گروهی کشتی نگیرم و هر زمان که نیاز باشد و کادر فنی تصمیم بگیرد به این تیم کمک میکنیم.
دهمی رستمیان در فینال جامهای جهانی تیراندازی ۲۰۲۵
هانیه رستمیان که برای چهارمینبار در فینال جامهای جهانی تیراندازی شرکت کرده در تپانچه ۲۵ متر دهم شد.
هانیه رستمیان، نماینده ایران در فینال جامهای جهانی ۲۰۲۵ در دوحه قطر در تپانچه ۲۵ متر در پایان بخش دقت و سرعت و با مجموع ۵۷۹ امتیاز در رده دهم ایستاد و از صعود به فینال باز ماند. مریم سلطانی، سرمربی تیم تپانچه کشورمان هانیه رستمیان را همراهی کرد.این چهارمین حضور رستمیان در فینال جامهای جهانی در سالهای اخیر بود. با توجه به قرار داشتن رستمیان در جمع ۱۰ نفر برتر رنکینگ جهانی، او به عنوان تنها ایرانی به این مسابقات دعوت شده است.
مامیاشویلی، مهمان ویژه فینال لیگ کشتی آزاد
رئیس فدراسیون کشتی روسیه به عنوان مهمان ویژه برای تماشای فینال لیگ کشتی آزاد به تهران سفر میکند.
در حالی که اخبار زیادی درخصوص حضور ستارههای کشتی روسیه برای پیوستن به تیمهای ایرانی جهت رفتن روی تشک در فینال لیگ برتر کشتی آزاد در پایان هفته جاری به گوش میرسد، حالا رئیس فدراسیون کشتی روسیه هم گفته قرار است به ایران بیاید. میخاییل ماماشویلی، رئیس فدراسیون کشتی روسیه، در این باره گفت: «روز پنجشنبه وارد ایران خواهم شد تا پس از دیدار با علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی ایران، روز جمعه مرحله نهائی لیگ برتر کشتی آزاد که با حضور چند ستاره روس برگزار میشود را تماشا کنم.» مرحله نهائی بیستوپنجمین دوره رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد، روز جمعه در سالن ۱۲ هزارنفری آزادی برگزار خواهد شد و اخبار حکایت از حضور چند ستاره کشتی روسیه از جمله عبدالرشید سعدالهیف و سیداکوف در ترکیب تیمهای ایرانی دارد.