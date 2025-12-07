سفیران پیروزی به دنبال تکرار قهرمانی هستند

کاروان ایران در حالی در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان شرکت می‌کند که یکی از اهداف ترسیم شده، حفظ عنوان قهرمانی دوره گذشته است.

پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان قرار است روزهای 19 تا 22 آذرماه به میزبانی شهر دبی در کشور امارات برگزار شود. به همین منظور کاروان ایران با 194 ورزشکار صبح روز یکشنبه 16 شهریور ماه عازم امارات شد تا در این رویداد برای حفظ عنوان قهرمانی دوره گذشته با سایر کشورها به رقابت بپردازد. کاروان ایران به سرپرستی «مریم کاظمی‌پور» نایب‌رئیس کمیته ملی پارالمپیک و با نام «فرزندان ایران، سفیران پیروزی» در پنجمین دوره‌ بازی‌های پاراآسیایی جوانان حضور خواهد داشت. ضمن اینکه ضمن اینکه شعار کاروان «ایمان، ایستادگی، اقتدار» انتخاب شده است.

این دوره از بازی‌ها قرار بود به میزبانی شهر تاشکند برگزار شود، اما ازبکستان اعلام کرد که به دلیل عدم آمادگی ایجاد زیرساخت‌های لازم و اماکن برگزاری شرایط لازم برای میزبانی در زمان مقرر را ندارد، به همین دلیل در فروردین 1404 میزبانی شهر دبی قطعی شد. چهارمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان در سال 2021 طی روزهای 11 تا 15 آذر 1400 به میزبانی بحرین و با حضور بیش از 800 ورزشکار برگزار شد. در این دوره کاروان ایران با شعار «اراده، تلاش، پیروزی» و با 111 ورزشکار در 9 رشته پاراتنیس روی میز، پارابدمینتون، پاراتکواندو، گلبال، پارادوومیدانی، پارا شنا، پاراوزنه‌برداری، بوچیا و بسکتبال با ویلچر شرکت کرد و با مجموع 144 مدال شامل 51 طلا، 58 نقره و 35 برنز برای نخستین بار قهرمان شد.

پنجمین دوره بازی‌ها قرار است از چند روز دیگر با حضور1350 ورزشکار در 11 رشته از 35 کشور برگزار شود. کاروان ایران نیز با 194 ورزشکار (74 خانم و 121 آقا) و در رشته‌های زیر در این رویداد شرکت خواهد کرد:

آقایان (11 رشته): بسکتبال با ویلچر (3 نفره)، بوچیا، پارابدمینتون، پاراتکواندو، پاراتنیس روی میز، پارادوومیدانی، پاراشنا، گلبال، پارامچ‌اندازی، پاراوزنه‌برداری

بانوان (10 رشته): بسکتبال با ویلچر (3 نفره)، بوچیا، پارابدمینتون، پاراتکواندو، پاراتیراندازی‌باکمان، پاراتنیس روی میز، پارادوومیدانی، گلبال، پارامچ‌اندازی، پاراوزنه‌برداری

افزایش قابل توجه اعضای کاروان ایران نشان می‌دهد که هدف‌گذاری اصلی برای این کاروان، دفاع از عنوان قهرمانی دوره گذشته است.