اعلام زمان و مکان بازیهای تیم ملی ایران در جام جهانی فوتبال
کارشناس فوتبال کشورمان اعتقاد دارد
ساده انگاری جام جهانی اشتباه استراتژیک است.
پس از برگزاری قرعهکشی بازیهای مرحله نهائی جام جهانی 2026، همانگونه که پیش از این هم اعلام شد، زمانبندی و محل برگزاری هر یک از بازیهای این تورنمنت نیز مشخص شد.در مراسم خاصی که برای اعلام تقویم کامل بازیهای این تورنمنت برگزار شد، چهرههایی سرشناس مانند الکسی لالاس، ستاره پیشین تیم ملی آمریکا، فرانچسکو توتی، اسطوره فوتبال ایتالیا، رونالدو نازاریو اسطوره فوتبال برزیل و هریستو استویچکوف ستاره تیم ملی بلغارستان و باشگاه بارسلونا حضور داشتند.
بر اساس اعلام فیفا؛ زمان و محل برگزاری سه بازی تیم ملی ایران در گروه G جام جهانی 2026 مقابل تیمهای نیوزیلند، بلژیک و مصر به شرح زیر است:
بازی اول: ایران- نیوزیلند
ساعت 4:30 صبح روز سهشنبه 26 خرداد به وقت تهران- ورزشگاه سوفی لسآنجلس
بازی دوم: بلژیک- ایران
ساعت 22:30 روز یکشنبه 31 خرداد به وقت تهران- ورزشگاه سوفی لسآنجلس
بازی سوم: مصر- ایران
ساعت 6:30 روز شنبه 6 تیر به وقت تهران- ورزشگاه لومنفیلد سیاتل
اولین دوره 48 تیمی جام جهانی که برای اولین بار به میزبانی سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار میشود، روز پنجشنبه 21 خرداد سال 1405 آغاز خواهد شد.
چراغپور: ساده انگاری اشتباه است
در شرایطی که بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که قرعه خوبی نصیب تیم ملی ایران در رقابتهای جام جهانی شده، جلال چراغپور از کارشناسان فوتبال کشورمان اعتقاد دارد که ساده انگاری درباره جام جهانی اشتباه استراتژیک است. او دیروز در گفتوگویی با خبرگزاری ایسنا اظهار داشت: آقای قلعهنویی مصاحبه کردند و نکتهای را گفتند که جام جهانی هیچ چیزش آسان نیست و به نظرم این حرف درست است. نظر ما این است که نیوزیلند سید چهارم است اما تاکنون چند مرتبه با آنها بازی کردهایم؟ چه اطلاعاتی درباره آنها داریم؟ چه مقدار تاکتیکی هستند؟ در نهایت همین نیوزیلند هم سخت خواهد شد. در تورنمنت چهارجانبه هم دیدیم که وقتی تیمی را نمیشناسیم بردن آن ممکن نیست. این کارشناس فوتبال همچنین عنوان کرد: در نتیجه باید اتاق فکری درست شود و بازیهای نیوزیلند را بررسی کنند. تازه اگر صعود کنیم و وارد ۳۲ تیم شویم، مانند سالهای گذشته است. همیشه به راحتی وارد ۳۲ تیم میشدیم و به عنوان تیم آخر جدول بیرون میآمدیم. پس اگر از اکنون ۴۸ تیم را ملاک بگیریم، کار اشتباهی است. خیلی عادی با این موضوع برخورد نکنیم که وارد ۳۲ تیم شدیم. این اشتباه استراتژیک خواهد بود و رسانهها این را سادهانگاری میکنند که ممکن است به تیم ملی هم سرایت کند. البته آقای قلعهنویی گفتند که هر گروهی سختی خاصی دارد. چراغپور در پایان گفت: مصر را هم نباید براساس تورنمنت چهارجانبه قضاوت کرد، این تیم قهرمان آفریقا شده و بازی با آن هم مشکلات خودش را دارد. بلژیک از تیمهای تراز اول اروپایی نیست اما تولیداتی که انجام میدهد مانند لوکاکو و دیبروینه، در سطح قابل قبول و اوج فوتبال دنیاست. در نتیجه با سه نوع فوتبال خاص روبهرو هستیم که تیم ملی باید خودش را با آن تطبیق بدهد که این شاید سخت باشد. هر چهار روز یک بار بازی کردن و انتقال بین مکانهای مختلف برای برگزاری دیدارها، این رفت و برگشت هم ممکن است انسجام فیزیولوژی بدن را تحت تاثیر قرار دهد. البته فیفا حساب دقیق دارد اما با این حال، رفتوآمدها برای تیم ما جالب نیست.
آشنایی با رقبای ایران در جام جهانی
بلژیک سختترین حریف ایران در مرحله گروهی جام جهانی است. تیم «رودی گارسیا» در جایگاه هشتم ردهبندی فوتبال جهان قرار دارد. بلژیک در جام جهانی 2018 با نسل طلایی خود با بازیکنانی نظیر «ادن اِزار»، «کوین دیبروینه» و «تیبو کورتوا» توانست برزیل را کنار بزند و به لطف شکست انگلیس در دیدار ردهبندی، مدال برنز رقابتها را به گردن بیاویزد. بلژیکیها در مسابقات قهرمانی اروپا در سال 1980 نیز تا فینال بالا آمدند و در این مسابقه مقابل آلمان غربی شکست خوردند. بلژیک در سال 1972 نیز در رتبه سوم این رقابتها ایستاد. تیم ملی ایران تاکنون هیچ مسابقهای با بلژیک برگزار نکرده و تقابل دو تیم در جام جهانی 2026، نخستین بازی با شیاطین سرخ اروپا به شمار میرود. شاگردان قلعهنویی در این مسابقه باید با بازماندگان نسل طلایی بلژیک چون کورتوا از رئال مادرید و دیبروینه از ناپولی و نیز ستارگانی چون «جرمی دوکو» از منچسترسیتی رودررو شوند. مصر حریف بعدی ایران در جام جهانی است. انتظار میرفت ایران و مصر ماه گذشته در فینال تورنمنت دوستانه العین با هم مواجه شوند. با این حال یاران «محمد صلاح» به ازبکستان باختند و به ردهبندی رفتند. مصر اخیراً با دو پله سقوط، به جایگاه سیوچهارم جهان سقوط کرده است. فراعنه تاکنون هفت بار طعم قهرمانی قاره آفریقا را چشیدهاند که آخرینِ این عناوین به سال 2010 برمیگردد. مصریها فقط یک بار مقابل ایران صفآرایی کردهاند که آن هم به جام «الجی» در سال 2000 برمیگردد. در این مسابقه که «علی دایی» موفق به گلزنی شد، بازی با تساوی یک ـ یک پایان یافت و مصر با پیروزی در ضربات پنالتی قهرمان شد. صلاح از لیورپول و «عمر مرموش» از منچسترسیتی، شاخصترین ستارگان قهرمان سابق آفریقا محسوب میشوند. «حسام حسن» سرمربیگری فراعنه را بر عهده دارد.
نیوزیلند سومین رقیب ما در مرحله گروهی است. رقیب نهچندان مطرح ایران پیشتر در سالهای 1982 و 2010 در جام جهانی شرکت کرده است. نیوزیلند در هر سه بازی خود در جام جهانی 1982 شکست خورد و در هر سه بازی خود در 2010 به تساوی رسید، اما از دور رقابتها کنار رفت. نماینده قاره اقیانوسیه در جام جهانی 2010 مقابل پاراگوئه، ایتالیا و اسلواکی مساوی کرد و بدون باخت حذف شد. ایران در سال 1973 دیداری دوستانه با نیوزیلند داشت که این دیدار به تساوی صفر ـ صفر انجامید. مسابقه بعدی دو تیم به رقابت بین قارهای تدارکاتی در سال 2003 مربوط است که ایران با نتیجه 3 بر صفر پیروز شد. «درن بیزلی» از کشور انگلیس هدایت نیوزیلند را بر عهده دارد. «مارکو استامنیچ» از سوانزی سیتی و «تایلر بیندون» از شفیلدیونایتد، شاخصترین بازیکنان نیوزیلند محسوب میشوند.