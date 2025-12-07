شهیدی که برای شهادتش شیرینی داد!(حدیث دشت عشق)
شهید علیاکبر شیرعلی از شهدای مدافع حرم استان خوزستان است که ۵ اردیبهشت ۶۳ همزمان با سالروز تولد حضرت علیاکبر(ع) در شهر آغاجاری متولد شد و ۱۷ آذر سال ۹۴ همراه چندتن دیگر از مدافعان حرم در حلب به شهادت رسید. پیکر مطهر شهید علی اکبر شیرعلی و شهید محمد هادینژاد شهید امدادگر مدافع حرم روز دوشنبه ۲۳ آذرماه سال ۱۳۹۴ همزمان با دوم ربیعالاول سال ۱۴۳۷ هجری قمری در زادگاهش شهر آغاجاری تشییع شد و مردم این فرزندان دلیر خود را مشایعت کردند.
مادر شهید مدافع حرم شیرعلی در مصاحبهای گفته بود: علی اکبر خودش همیشه از شهادت سخن میگفت؛ حتی قبل از شهادتش نیز شیرینی گرفته و پخش میکند و به همه میگوید این شیرینی شهادت من است. در نزدیکی محل زندگی ما حسینیه چهارده معصوم قرار دارد که با نام حسینیه شهید شیرعلی شناخته میشود. این ساختمان را برادران و پسرانم ساختند و سفیدکاری آن را علی اکبر انجام داد. قبل از شهادت علی اکبر، یک روز او از در حیاط حسینیه داخل شد و به برادرم گفت دایی انشاءالله اولین فاتحه خودم در این حسینیه برگزار میشود که من ناراحت شدم، فورا برای اینکه من نرنجم حرفش را پس گرفت... زمانی که علی اکبر تصمیم گرفت به سوریه برود و با من در میان گذشت، گفتم عزیز مادر، وجودت فدای یک تار موی حضرت زینب (س) باشد.