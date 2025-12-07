چالش نقدشوندگی در بازار مسکن به علت رکود معاملات
اتحادیه مشاورین املاک میگوید که افراد با نگاه سرمایهای به مسکن به دلیل نقدشوندگی پایین، بازار مسکن را رها کردهاند.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ اتحادیه مشاورین املاک اعلام کرد که مردم به دلیل نقدشوندگی بالای بازارهای موازی، تمایل بیشتری به سرمایهگذاری در طلا و دلار پیدا کردهاند و این موضوع سبب شده تا رونق بازار مسکن در سال جدید چندان امیدوارکننده نباشد.
همچنین روند تورمی فعلی در بخش مسکن ادامه خواهد داشت و چشمانداز مثبتی پیشبینی نمیشود.
این اتحادیه درباره تسهیلات مصوب مجلس نیز توضیح داد که مبلغ وام یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان با نرخ سود ۲۳ درصد است و اقساط ماهانه آن به حدود ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان میرسد.
این رقم برای بسیاری از متقاضیان قابل پرداخت نیست و این نوع وامها بیشتر شبیه نمایش هستند تا تسهیلات واقعی.
این اتحادیه تاکید میکند که گرایش برخی اقشار به بازارهای طلا و دلار نشان میدهد که سرمایهگذاران به دنبال امنیت و نقدشوندگی بالاتر هستند و بازار مسکن همچنان با چالشهای جدی روبهروست.
بررسیها نشان میدهد، درست از شروع جنگ تحمیلی ۱۲روزه، تعمیق رکود خرید مسکن در تهران باعث شد آن دسته از مالکان که به هر دلیل «مصمم به فروش» هستند، حاضر به تخفیف شوند.
گفتنی است تغییر وضعیت بازار در ماههای اخیر و همچنین چشمانداز رکودی، تقاضای سرمایهای خرید ملک در تهران را به شدت کاهش داده است. از سوی دیگر به علت افزایش شدید قیمتها در سالهای گذشته، بسیاری از متقاضیان مصرفی، قدرت خرید لازم را ندارند.
در این بین مالکانی که نیاز به تبدیل سرمایه ملکی دارند، به دلیل رکود معاملاتی حاکم بر بازار در نتیجه کاهش قدرت خرید مشتریان، با مشکل فروش مواجه هستند. این وضعیت در بازار معاملات مسکن، عمده دلیل «شیوع تخفیفهای تا 30درصدی» است.
برررسی برخی آگهیها و مشاهدات میدانی حکایت از آن دارد که در محلههای شهر تهران طی ماههای اخیر تخفیفهای خوبی از سوی فروشندگان به خریداران واقعی ارائه میشود.
اگرچه برخی املاکیها و مالکان بزرگ سعی میکنند این موضوع را انکار کنند، اما آنچه غیرقابل انکار است، کاهش قیمت در بازار مسکن در محلههای مختلف شهر تهران است.