تاریخ انتشار : ۱۶ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۶
مسابقه استعدادیابی قرآنی فراخوان داد
نوجوانان فعال در عرصه هنر تلاوت قرآن کریم میتوانند برای شرکت در سری دوم مسابقه استعدادیابی «بهشت» آثار خود را از طریق فضای مجازی برنامه برای شبکه قرآن و معارف ارسال کنند.
به گزارش خبرنگار کیهان، مسابقه قرآنی «بهشت» عرصهای است برای شناسایی نوجوانان مستعد در عرصه تلاوت قرآن کریم.
نوجوانان میتوانند تلاوتهای خود را از طریق آدرس فضای مجازی به نشانی @qtvbehesht برای شبکه قرآن و معارف سیما ارسال کنند.
«بهشت» محفلی برای استعدادیابی قاریان نوجوان در شبکه قرآن و معارف سیماست.