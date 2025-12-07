نوجوانان فعال در عرصه هنر تلاوت قرآن کریم می‌توانند برای شرکت در سری دوم مسابقه استعداد‌یابی «‌بهشت» آثار خود را از طریق فضای مجازی برنامه برای شبکه قرآن و معارف ارسال کنند.

نوجوانان می‌توانند تلاوت‌های خود را از طریق آدرس فضای مجازی به نشانی @qtvbehesht برای شبکه قرآن و معارف سیما ارسال کنند.

