معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: جای حوزه پیشگیری از اعتیاد در سریال‌های نمایش خانگی خالی است.

به گزارش خبرنگار کیهان، امیرحسین یاوری در صد و دومین جلسه کمیته ملی فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر که دیروز با حضور نمایندگان دستگاه‌های عضو در مجموعه فرهنگی شقایق برگزار شد، با اشاره به اظهارات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه مقابله با مواد مخدر یک دغدغه است، افزود: باید اعتیاد را یک دغدغه بدانیم و بیشتر در این رابطه کار کنیم.

وی ادامه داد: باید همه انرژی‌ها برای فرهنگ‌سازی و پیشگیری به سمت تولید محتوا در زمینه پیشگیری از اعتیاد مخصوصاً در حوزه مجازی سوق پیدا کند زیرا فرزندان ما مدام با تلفن ‌همراه فعالیت دارند و باید در حوزه پیشگیری از اعتیاد تولید محتوا در این فضا صورت گیرد.

معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه در صورت انجام اقدامات ثمربخش جدید توسط دستگاه‌ها در حوزه پیشگیری از اعتیاد، بودجه مدنظر نیز تأمین خواهد شد، اضافه کرد: باید کانال‌ها و تلویزیون‌های اینترنتی در زمینه پیشگیری از اعتیاد فعال شوند و فرزندان ما در فیلم‌ها، سریال‌ها و شبکه‌های خانگی باید قسمت‌ها و جملاتی را درباره پیشگیری از اعتیاد دریافت و درک کنند. اکنون در فیلم‌ها و سریال‌های شبکه‌های خانگی جای حوزه پیشگیری از اعتیاد خالی است.

وی ضمن اعلام آمادگی ستاد مبارزه با مواد مخدر برای انجام تحقیقات ملی در زمینه پیشگیری از اعتیاد، گفت: درصدد هستیم در زمینه پیشگیری از اعتیاد بیشتر هزینه کنیم البته حوزه پیشگیری نیز باید شاخص داشته باشد یعنی مشخص شود که به اندازه اقدامات انجام شده چه میزان در حوزه پیشگیری از اعتیاد موفقیت حاصل شده است.

در این جلسه نمایندگان دستگاه‌های عضو از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و کمیته امداد به تشریح اقدامات سازمان‌های متبوع خود در زمینه پیشگیری از اعتیاد پرداختند.