انتشار روایت زندگی شهید مدافع امنیت احمد صالحی
کتاب «سکوت تاسوکی»؛ روایت زندگی شهید امنیت احمد صالحی مَله نوشته انبیا امانی توسط نشر شهید کاظمی روانه بازار نشر شد.
احمد صالحی مله، جوان دهه هفتادی و سربازان گمنام امام زمان(عج) بود که در ۹ آذر ۱۴۰۱ در سیستان و بلوچستان به شهادت رسید. احمد، جوانی خوشسیما، تحصیلکرده و از خانوادهای با وضعیت مالی خوب بود. میتوانست زندگی راحت و بیدغدغهای داشته باشد، اما به دنیای عشوهگر گفت: «من دنبال نورم، نه نون.»
کتاب در دو «قدم» نوشته شده است. قدم اول با عنوان «ما آزمودهایم در این شهر بخت خویش»، راویاش مادر شهید است. از روزهایی میگوید که احمد هنوز به دنیا نیامده بود تا روزی که روحش برای شهر تنگ شد و دیگر نتوانست یکجا بند شود. از شیطنتهای کودکی، از آتیش زدن پردهها، از شوخیهایش، از فتحالفتوحهای نوجوانی و از لحظهای که دلش هوای جاده و مأموریت کرد.
قدم دوم با عنوان «بیرون کشید باید از این ورطه رخت خویش»، راویاش همسر شهید است. از روز خواستگاری تا روز شهادت. در این بخش عاشقانههای یک زوج جوان را میخوانیم که دلشان را گره زده بودند به آرمانهای امام و شهدا.