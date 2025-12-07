پروندههای جنگ ۱۲روزه در فصل سوم آقای قاضی
فصل سوم مجموعه تلویزیونی «آقای قاضی» با اتفاقات دفاع مقدس ۱۲روزه روی آنتن رسانه ملی میرود.
رئیس مرکز سیمرغ سیما در گفتوگو با خبرنگار کیهان گفت: یکی از توفیقات مجموعه «آقای قاضی» نزدیک بودن قصههای آن به مسائل و مشکلات مردم بود، لذا در فصل سوم این مجموعه هم تلاش شده است که سوژهها و موضوعاتی انتخاب شوند که به زندگی روزمره مردم نزدیک باشند.
مجید اکبرشاهی همچنین با اشاره به موضوع جنگ تحمیلی ۱۲روزه و تاثیر آن بر زندگی مردم افزود: در تعرض رژیم صهیونیستی به خاک کشورمان، هزاران مسئله در زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی کشور شکل گرفت که این موضوعات ذیل جنگ تحمیلی ۱۲روزه در مجموعه «آقای قاضی» به آنها پرداخته میشود که البته این بدان معنی نیست که ما در این مجموعه به پروندههای جاسوسی بپردازیم.
رئیس مرکز سیمرغ سازمان صداوسيما همچنین خاطرنشان کرد: ما برای مجموعه تلویزیونی «آقای قاضی» طرح توسعهای داریم که بتوانیم مکانهای فیلمبرداری را گسترش بدهیم، مثلا به غیراز اتاق «آقای قاضی» یا «سالن دادگاه»، سعی کردیم راهرو، اتاق بایگانی و بوفه را اضافه کنیم، در حال حاضر به این جمعبندی رسیدهایم که در دادگاه بمانیم و همچنان میتوان در دادگاه طرح موضوع کرد، کما اینکه از لحاظ دکور طرح توسعهای آن را انجام دادهایم.