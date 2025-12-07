قالیباف: دانشجو برای مقابله با تزریق ناامیدی طرح بنویسد
رئیسمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز دشمنان در حال تزریق فرهنگ ناامیدی به کشور هستند، گفت: به دنبال ایرانی نازیستنی هستند تا اگر نتوانستند ایران را تجزیه کنند، آن را غیرقابل زیستن جلوه دهند؛ در این شرایط دانشگاه و دانشجو باید بسیج شوند و عقلانیت را محور قرار دهند و برای آینده طراحی کنند.
محمدباقر قالیباف، رئیسمجلس شورای اسلامی که صبح روز شنبه (۱۵ آذر ۱۴۰۴) به مناسبت روز دانشجو در مراسم «دانشجوی امروز؛ معمار فردا» در جمع دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد حاضر شد و ضمن تبریک میلاد باسعادت دخت نبی اکرم (ص)، حضرت فاطمه زهرا (س) را به دانشجویان حاضر در این جلسه از جمله بانوان و گرامیداشت روز دانشجو اظهار داشت: به عنوان یک مشهدی از حضور در جمع شما خرسندم و مفتخرم که در یک جمع دانشجویی حضور پیدا کردهام و اغراق نمیکنم که این تجربه با سایر تجربیات متفاوت است. من جلسات متعددی در محیطهای دانشگاهی داشتم و مشاهده کردم که فضای امروز این دانشگاه و نکاتی که دانشجویان مطرح کردند متمرکز به موضوعات و دغدغههای اصلی کشور بود و از این بابت از همه شما تشکر میکنم.
رئیسمجلس شورای اسلامی در ادامه به ارائه توضیحاتی درباره سؤالات مطرح شده دانشجویان پرداخت و گفت: یکی از چالشهای اساسی ما رابطه میان دانشگاه با جامعه، صنعت، فناوری و مردم است که باید برطرف شود. بیشک حکمرانی و مسئولان در بسترسازی و تسهیل این کار نقش اساسی دارند البته اساتید دانشگاه نیز باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشند اما با وجود کاستیها، اینکه به این موضوع توجه نشده را نمیپذیرم ولی معتقدم سرعت ما در این حوزه کُند است.
وی در ادامه با بیان اینکه جایی که دانشگاه با میدان ارتباط برقرار کرده و علم به صورت کاربردی در دل جامعه آمده توانستهایم اتفاقات بزرگی را رقم بزنیم، اظهارداشت: ما در حوزه مسائل علمی در حوزه فناوری و یارانهای جهشهای خوبی داشتیم. البته در حوزه زیرساختی اشکالاتی داریم اما فناوری و پیشرفتهای علمی ما در این حوزه با تلاش جوانان رقم خورده است. این نتیجه ارتباط مستقیم دانشگاه و اساتید مربوطه با بازار و جامعه است.
قالیباف در ادامه با بیان اینکه ایران در حوزه هوافضا و موشکی و به خصوص برخی فناوریهای این حوزه، جزء دو کشور نخست دنیاست و این به خاطر جوانانی است که در این حوزه فعالیت کردهاند، عنوان کرد: پیش از این حوزه هوافضا اینگونه نبود و این پیشرفت از زمانی رقم خورد که درهای این صنعت به روی دانشگاهها باز شد؛ البته زمانی ورود دانشگاهیان به سپاه به خاطر مباحث حفاظتی ممکن نبود و از سوی دیگر دانشگاه نیز اجازه ورود به حوزه نظامی را نمیداد از این رو بیرون از دانشگاه و بیرون از سپاه، تشکیلاتی را به راه انداختیم تا بتوانیم از توان علمی دانشگاه استفاده کنیم و به این پیشرفت رسیدیم، و البته نمونه دیگر این تلاشها در حوزه هستهای صورت گرفت.
وی در پاسخ به انتقاد یکی از دانشجویان مبنی بر عدم استفاده از دانشجویان توسط مجلس شورای اسلامی گفت: من طی سالهای کار خود در مجلس همواره از هوشمندسازی، شفافسازی، کارآمدسازی و مردمیسازی گفتهام که همه آنها باید گام به گام پیش برود و همواره به آن وفادار بودهام. از بعد از جنگ در قرارگاه خاتمالانبیا (ص)، بسیج، هوافضا، ناجا، شهرداری و امروز در مجلس شورای اسلامی این را وظیفه خود میدانم که حتما مردمیسازی را دنبال کنم و مجلس باید با اولویت این کار را انجام دهند.
رئیس دستگاه تقنینی در همین زمینه با اشاره به فعالیت مجلس دانشجویی که دارای کمیسیونها و دستورکارهای مخصوص به خود است، یادآور شد: در برخی از قانونگذاریها در عرصههای مختلف از ظرفیت این مجلس دانشجویی استفاده شده است. همچنین امروز در حال گذراندن دورههای هفتم و هشتم مدرسههای حکمرانی در مجلس هستیم و برنامه هفتم که یک برنامه مسئله محور است از دل همین اقدامات کارشناسی و تاثیرات دانشگاه بیرون آمده است.
جنگ ۱۲ روزه پازلی از یک جنگ بزرگتر
و ادامهدارتری بود
قالیباف در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: بیتردید جنگ ۱۲ روزه گذشته یکی از نقاط عطف تاریخ معاصر و نقطه آغازی برای ماست. این ۱۲ روز صرفا ۱۲ روز نیست بلکه پازلی از یک جنگ بزرگتر و ادامهدارتری بود که رخ داد. به جز مباحث فناوری در این حوزه، باید بدانیم که این جنگ صرفا نظامی نیست. درست است که در این جنگ از ابزار نظامی استفاده شد اما این جنگ، جنگ اقتصادی، رسانهای، فرهنگی، ذهنی و جنگ شناختی و ترکیبی است و ادامه دارد که باید به آن توجه کنیم. این جنگ از زمین و آسمان به ذهن و افکار جامعه به ویژه جوانان و در محیطهای دانشگاهی منتقل شده است. اگر نسبت به کشور و انقلاب و ملت خود دغدغهمندیم باید به این موضوع توجه کنیم.
رئیس مجلس در ادامه با بیان اینکه امروز دشمنان در حال تزریق فرهنگ ناامیدی به کشور هستند، عنوان کرد: آنها به دنبال ایرانی نازیستنی هستند تا اگر نتوانستند ایران را تجزیه کنند، آن را غیرقابل زیستن جلوه دهند. در این شرایط دانشگاه و دانشجو نقش تاریخی دارد و ما نباید مانع ورود آنها باشیم، بلکه آنها باید بسیج شوند و عقلانیت را محور قرار دهند و برای آینده طراحی کنند.
وی افزود: عقل نظام مند برای تغییر ساختارهاست، اگر عقل نقادی وجود نداشته باشد، قطعا اشکالات و ضعف ساختارها احصاء نمیشود که این موضوع باید از سوی دانشگاهیان دنبال شود. عقل طراحی به این معناست که آینده از این طریق ساخته شود. ما باید بدانیم بازدارندگی تنها با حوزه نظامی صورت نمیگیرد و اگر تابآوری و انسجام اجتماعی نباشد، موشکها به تنهائی نتیجه نمیدهد و دیدیم که در طول جنگ، قلب یکایک مردم با ما بود و هسته سخت ما، قلب ۹۰ میلیون نفر ایرانی بود.
به گزارش ایسنا، قالیباف در ادامه با اشاره به مسئله محور بودن برنامه هفتم، خاطرنشان کرد: ما باید قدرت حل مسئله داشته باشیم و بدانیم اگر مشکلات را به مسائل تبدیل نکرده و این مسائل را به رسمیت نشناسیم نمیتوانیم برای آنها راهکار پیدا کنیم و برطرف کنیم. حتی باید واقعیات تلخ در این زمینه را بپذیریم. ما در این زمینه دست همکاری به سمت شما دانشجویان و اساتید دراز میکنیم.