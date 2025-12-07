هر جوانی که بتواند مملکت را آباد کند بسیجی است
رئیسجمهور با تأکید بر نقش فعال مردم و جوانان در پیروزی ایران در جنگ تحمیلی، اظهار داشت: هر جوانی که در آبادانی کشور مشارکت کند، بسیجی واقعی است.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور یکشنبه (16آذر) در آیین روز دانشجو که در محل دانشکده علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد، با بیان اینکه باید با منطق و بدون توهین کردن به دیگران سخن بگوییم، گفت: به یکدیگر تهمت و طعنه نزنیم، انگ نچسبانیم و یکدیگر را خراب نکنیم، چرا که اگر چنین کنیم ظالم هستیم.
پزشکیان خطاب به دانشجویان اظهار داشت: همه میدانیم که در انتخابات ۵۰ درصد مردم پای صندوق رأی نیامدند و آن۵۰ درصد دیگر نیز با اکراه در انتخابات شرکت کردند و این اتفاق یک پیام روشن داشت، اینکه اگر ایران را میخواهیم و کشورمان را میخواهیم بدانیم همه کسانی که آمدند و نیامدند، برای ایرانمان هستند.
رئیسجمهور با بیان اینکه همه باید به میدان بیایند تا مشکلات را حل کنیم، تاکید کرد: همه ما در ایجاد مشکلات امروز مقصر هستیم، چپ یا راست، با تفاوت یا بیتفاوت ما هستیم و بودیم که باید پاسخگو باشیم. ناترازیها در حوزههای مختلف برق، آب، پول، محیط زیست و فرهنگی تازه بهوجود نیامده است، ناترازی فرهنگی مدتهاست که ادامه دارد، یک حرف میزنیم و طور دیگری رفتار میکنیم.
وفاق و همدلی راهحل مشکلات کشور
پزشکیان راهحل مشکلات کشور را وفاق و همدلی دانست و تصریح کرد: اطمینان دارم تمام دانشجویانی که امروز پشت این تریبون حاضر شدند و سخنان خود را مطرح کردند، به فکر اصلاح مملکت هستند. اما هر یک از زاویه دید و نگاه خود مسئله را بیان میکنند. ما نیز تلاش میکنیم دیدگاههای مختلف را در حد امکان اجرائی کنیم اما مشکلات بهسادگی قابل حل نیست.
اجرای عدالت در دادن سهم مردم از بیتالمال
رئیسجمهور با اشاره به صحبت یکی از دانشجویان که گفته بود «شما قول دادید بنزین را گران نکنید!»، عنوان داشت: من قول دادم که عدالت را اجرا کنم؛ در حال حاضر ۴ میلیارد دلار بنزین با نرخ ۶۰ هزار تومان وارد میکنیم و با نرخ یک هزار و ۵۰۰ تومان میفروشیم، این درحالی است که نمیتوانیم معیشت اکثریتی که امکان بهرهبرداری از این امکان (بنزین) را ندارند تامین کنیم.
پزشکیان تاکید کرد: آیا این درست است که با محدودیتها برای تامین ارز، همچنان مبالغ هنگفتی را صرف تامین بنزین کنیم درحالی که ارز کافی برای تامین کالاهای اساسی نداریم؟ ارز و بنزین باید به تمام کسانی که در این مملکت زندگی میکنند، به صورت برابر اختصاص پیدا کند نه اینکه یک عده که بیشتر مصرف میکنند، بیشتر بهرهمند شوند.
وی با اشاره به مصوبه دولت در خصوص اصلاح قیمت بنزین، خاطرنشان کرد: سالهای گذشته برای کالاهای اساسی ۱۵ تا ۱۸ میلیارد دلار هزینه میشد؛ الان ما فقط
۸ میلیارد دلار تا پایان سال در اختیار داریم.
رئیس دولت چهاردهم گفت: با برنامهریزیهای انجام شده بودجه سال آینده نسبت به بودجه امسال فقط ۲ درصد رشد خواهد داشت، در حالی که تورم ما ۳۰، ۴۰ یا ۵۰ درصد است، تا جایی که ممکن بوده از خودمان شروع کردهایم و سعی کردهایم با صرفهجویی هزینهها را کاهش دهیم.
عامل اصلی تورم؛ دولت، مجلس و بانکها
پزشکیان با تاکید بر اینکه عامل اصلی تورم دولت، مجلس و بانکها هستند، گفت: منابع ما محدود است اما توقعات ما نامحدود است؛ من خودم نماینده مجلس بودم اما نمایندگان قانون تصویب میکنند در حالی که پولی برای اجرای آن وجود ندارد و لذا پول بدون پشتوانه چاپ میشود و تورم ایجاد و فشار زیادی به فقرا، کارمندان و حقوقبگیران وارد میشود، یعنی ما با تعهداتی که پشتوانه مالی ندارد، عملاً از جیب همین مردم برمیداریم.
وی افزود: هفت هزار همت یعنی هفت میلیون میلیارد تومان پروژه نیمهتمام در کشور داریم؛ پروژههایی که کلنگ خوردهاند اما نیمهکاره رها شدهاند. با این حجم پروژه روی زمین مانده، باز هم میخواهیم پروژه جدید امضا کنیم؟ ما اعلام و تاکید کردهایم که پروژه جدید نمیپذیریم و وعده غیرواقعی به مردم نمیدهیم.
رئیسجمهور ادامه داد: نباید به مردم وعده بیجا و غلط بدهیم، پروژهها باید اولویتبندی و انجام شوند، اگر انجام ندادیم ما را محاکمه کنید.
جز خدا و مردم امیدی به هیچکس ندارم
پزشکیان با اشاره به اظهارات و انتقاداتی که طی روزهای گذشته در خصوص مذاکره با آمریکا مطرح شده است، تاکید کرد: جز خدا و مردم کشورم به هیچکس امیدی ندارم. اینکه فکر کنیم کسی در بیرون از این سرزمین میخواهد به ما کمک کند، خیالی باطل است. باور و اعتقاد من این است که تنها باید به خدا و سپس به مردم خودمان تکیه کنیم.
وی خاطرنشان کرد: در سفرهای داخلی و خارجی - چه شرق و چه غرب - به این باور رسیدم که تنها باید به مردم عزیز کشور و خودمان تکیه کنیم و راه نجات از این مسیر میگذرد. ایران خانه ماست و همه ما متعلق به این خانه هستیم. همانگونه که نسبت به فرزندان و بستگان خود احساس مسئولیت میکنیم، موظفیم با تمام مردم ایران نیز با همان نگاه رفتار کنیم؛ نه بر اساس امر و نهی، نه با این تصور که باید دستور بدهیم و دیگران اطاعت کنند.
موضوع حجاب با دستور و تحکم حل نمیشود
رئیسجمهور با تاکید بر اینکه مسئله حجاب مسئله سادهای نیست، گفت: حجاب با دستور و تحکم حل نمیشود و باید با اقناع عمل کنیم، همانطور که رهبر انقلاب تأکید دارند، این مسئله نیازمند کارِ اقناعی و فرهنگی است. همه مردم ایران همانند فرزندان من هستند، نمیتوان با دعوا، تحکم و اجبار در هیچ موضوعی به نتیجه رسید بلکه باید مردم را قانع کرد و این اقناع، نیازمند کار، صبر، گفتوگو و تلاش جدی است.
وی تاکید کرد: در خانواده من حتی یک نفر هم بیحجاب یا غیرچادری نیست؛ اما معنایش این نیست که اگر کسی چادر ندارد، من باید با او برخوردی نامناسب داشته باشم. عزت، پاکدامنی، صداقت و راستی ارزشهایی انسانیاند و همه انسانها ذاتاً به این فضائل تمایل دارند، اینطور نیست که اگر ظاهر کسی مطابق سلیقه من نبود، درباره او سخنانی دور از انصاف بگویم.
برای اجرای عدالت در کشور برنامه داریم
پزشکیان با بیان اینکه ۴۷ سال ادعا کردیم به دنبال پیادهسازی عدالت در جامعه هستیم، گفت: هرکس هم آمده همین را گفته. اما نتیجه چه شد؟ ما برای برقراری عدالت برنامه داریم؛ قدم اول این است که الان در همه روستاهایی که مدرسه ندارند، با کمک مردم مدرسه میسازیم.
رئیسجمهور اظهار داشت: هر فرد، گروه و دانشگاهی که ادعا دارد میتواند اقتصاد، صنعت یا کشاورزی را سامان بدهد، ما میدان را برایش باز میکنیم که این کار را انجام دهند. مشکل ما نبود اختیار نیست، میدان عمل است.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در دولت چهاردهم برای توسعه انرژیهای خورشیدی، گفت: تاکنون بیش از
۳ هزار مگاوات پنل خورشیدی نصب شده و بیش از
۴ هزار مگاوات را نوسازی کردهایم. از سوی دیگر، نیروگاههای سیکل ترکیبی را وارد مدار کردهایم و قرارداد ۸۰ هزار مگاوات پنل خورشیدی بسته شده و مراحل اجرای این کار در جریان است.
