کد خبر: ۳۲۳۷۸۰
تاریخ انتشار : ۱۶ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۶
وسوسههای شیطانی و وعدههای الهی در انفاق(در پرتو وحی)
«(ای مومنین هنگامی که میخواهید انفاق بکنید) شیطان شما را میترساند (که مالتان کم شده و) فقیر میشوید. پس (شما به وسوسههای شیطان اعتنا نکنید زیرا او هرگز شما را به کارهای درست و شایسته دعوت نمیکند، بلکه همیشه شما را) به کارهای زشت و ناشایست (مثلا به سوی بخل و ترک انفاق) دعوت میکند. اما خداوند (در مقابل انفاقهایتان) به شما وعده آمرزش و افزایش رزقوروزی را میدهد (و خداوند از نعمتهای وسیع خود، جای انفاقهای شما را چندین برابر پر میکند زیرا قدرتش) وسیع (و وعدههایی که میدهد از روی علم) و دانایی است.» بقره- 268