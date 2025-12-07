همزمان با روز دانشجو، مقامات عالی‌رتبه کشوری و لشکری در دانشگاه‌ها حاضر شدند و با دانشجویان به گفت‌وگوی صمیمانه و مستقیم درباره مسائل کشور پرداختند. این مراسم فرصتی برای طرح دیدگاه‌ها، انتقادات و پیشنهادهای دانشجویان و پاسخگویی مسئولان فراهم کرد.

همزمان با روز دانشجو، آیین بزرگداشت این روز

(16 آذر) در دانشگاه‌های کشور برگزار شد و جمعی از مقامات عالی‌رتبه کشوری و لشکری با حضور در میان دانشجویان، به گفت‌وگوی صمیمانه با آنان پرداختند. در این مراسم، نمایندگان تشکل‌ها، انجمن‌ها و شوراهای دانشجویی فرصت یافتند دیدگاه‌ها، انتقادات و پیشنهادهای خود را به صورت مستقیم با مسئولان مطرح کنند و از نزدیک پاسخ مسئولان را بشنوند.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور؛ حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه؛ محمدباقر قالیباف، رئیس ‌مجلس شورای اسلامی؛ علیرضا زاکانی، شهردار تهران؛ سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح؛ سرلشکر پاسدار محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سعید جلیلی، عضو شورای عالی امنیت ملی، از جمله مقامات حاضر در این مراسم بودند که ضمن شنیدن دیدگاه‌های دانشجویان، به بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل روز کشور پرداختند.

این حضور همزمان با تاکید بر اهمیت مشارکت دانشجویان در فرآیند تصمیم‌گیری و اصلاح امور کشور، فرصتی برای تبادل دیدگاه‌ها و تقویت تعامل میان نسل جوان و مسئولان ارشد ایجاد

کرد.

دانشجویان نیز با طرح موضوعات مختلف از حوزه آموزش، اقتصاد، عدالت اجتماعی و مسائل فرهنگی، خواستار شفافیت و پاسخگویی مسئولان شدند.