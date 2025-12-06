تأکید عراقچی بر توقف جنایات رژیم صهیونیستی

در گفت‌وگوی تلفنی عراقچی و همتای مصری ضمن بررسی مناسبات دوجانبه و تحولات منطقه، موضوع هسته‌ای ایران نیز مطرح شد و وزیر امور خارجه دیدگاه‌های ایران را در این خصوص بیان کرد.

سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر، بعد از ظهر روز شنبه ۱۵ آذرماه در یک تماس تلفنی درخصوص روابط دوجانبه و تحولات منطقه رایزنی و تبادل نظر کردند.

دو وزیر ضمن بررسی روابط دوجانبه، برای ادامه گفت‌وگوها در راستای توسعه روابط فیمابین توافق کردند. طرفین همچنین ضمن بررسی آخرین تحولات منطقه به‌ویژه وضعیت در لبنان و غزه در نتیجه ادامه تجاوزات و نقض‌های مکرر آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی، بر ضرورت اقدام عاجل جامعه جهانی برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی تاکید کردند.

در این گفت‌وگوی تلفنی، موضوع هسته‌ای ایران نیز مطرح شد و وزیر امور خارجه دیدگاه‌های ایران را در این خصوص بیان کرد.