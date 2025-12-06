فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۱۵ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۷
رئیس نیروگاه بوشهر:

نیروگاه اتمی بوشهر با ظرفیت کامل در حال تولید برق است

رئیس نیروگاه بوشهر گفت: نیروگاه اتمی بوشهر توان تولید هزار مگاوات برق را دارد و اکنون در ظرفیت کامل تولید برق قرار دارد.
«رضا بنازاده» رئیس نیروگاه اتمی بوشهر درخصوص وضعیت کنونی این نیروگاه اظهار کرد: ما هم‌اکنون در حال تولید برق هستیم؛ نیروگاه اتمی بوشهر هزار مگاوات برق تولید می‌کند و اکنون در ظرفیت کامل تولید یعنی هزار مگاوات قرار دارد و برق را در اختیار شبکه سراسری کشور قرار می‌دهد.
به گزارش ایسنا، وی افزود: ما کار تولید برق هسته‌ای را بر پایه برنامه‌های اعلامی و ابلاغی فعالیت‌های خود انجام می‌دهیم که با هماهنگی وزارت نیرو است.
رئیس نیروگاه اتمی بوشهر با بیان اینکه «تاکنون توانسته‌ایم مطابق برنامه‌های ابلاغی فعالیت‌هایمان را پیش ببریم»، گفت: این کار توسط نیروهای متخصص داخل کشور محقق شده است؛ کارگران، تکنسین‌ها، کارشناسان و همه اعضای فعال و متخصص نیروگاه اتمی بوشهر در حال انجام وظیفه هستند.
بنازاده گفت: همزمان با تولید برق هسته‌ای در واحد اول، ساخت دو واحد ۱۰۵۷ مگاواتی نیز برابر برنامه‌ها به‌پیش می‌رود که مطابق برنامه درحال انجام است.

