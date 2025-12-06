فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۳۷۷۰
تاریخ انتشار : ۱۵ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۷
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
آیت‌الله کعبی مطرح کرد

رشد 8 درصدی که رهبر معظم انقلاب ابلاغ کردند در راستای تضمین حقوق ملت است

عضو هیئت‌رئیسه مجلس خبرگان گفت: ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در همه عرصه‌ها به‌ویژه 26‌بندی که در برنامه هفتم توسعه آمده، گامی در مسیر تضمین حقوق ملت است، همچنین رشد 8 درصدی که رهبری معظم انقلاب 
آن را ابلاغ کردند نیز گامی اثربخش در راستای تضمین حقوق ملت به‌شمار 
می‌آید.
آیت‌الله عباس کعبی، نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در جریان برگزاری همایش بین‌المللی «حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای» ضمن اشاره به مهم‌ترین وجوه تمایز موجود در اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی نسبت به تعبیر حقوق ملت در مقایسه با خوانش‌های اومانیستی و لیبرالیستی غربی از این مفهوم، به خبرنگار تسنیم، گفت: خوانش‌های غربی در باب مفهوم حقوق ملت، مبتنی بر فردگرایی و لیبرالیسم است؛ این در حالی است که خوانش رهبری معظم انقلاب از حقوق ملت، مبتنی بر مفاهیم بلندی چون توحید، عدالت و کرامت انسانی است که ذیل چارچوب نظریه سه‌ضلعی حق‌الله، حق‌الناس و حق‌النفس 
جای می‌گیرد.
وی تصریح کرد: نظریه سه‌ضلعی مذکور، مشتمل بر مواردی نظیر تمدن‌سازی، به‌رسمیت شناختن حق پیشرفت برای انسان، به‌رسمیت شناختن حق تحقق امنیت برای انسان و احقاق حقوق دیگری چون کرامت، عزت، رفاه و حقوق اقتصادی است که حقوق فردی‌ را هم تأمین می‌کند، به‌عنوان مثال، ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در همه عرصه‌ها به‌ویژه 26‌بندی که در برنامه هفتم توسعه آمده، گامی در مسیر تضمین حقوق ملت است، همچنین رشد 8 درصدی که رهبری معظم انقلاب آن را ابلاغ کردند نیز گامی اثربخش در راستای تضمین حقوق ملت به‌شمار می‌آید.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

بوق بزن!(گفت و شنود)

کارشناس‌نماهای خالی‌بند! وعده‌های اقتصادی چه شد؟

سکوت کر‌کننده مسئولان و ظلمی که به نظام شد

اخبار ویژه

دانشجوی امروز؛ فرمانده جنگ فناورانه فردا(یادداشت روز)

واکنش‌ها به راهبرد امنیت ملی ترامپ اروپا خشمگین شد، روسیه استقبال کرد

گفت‌و‌گوی صمیمانه مسئولان با دانشجویان

نقدی بر ایده له شدن فقرا زیر ریل توسعه

سخنگوی سپاه: پالایشگاه حیفا را 2 بار موشکباران کردیم و از کار افتاد

تظاهرات «نه به جنگ» در 65 شهر آمریکا مردم: بزرگ‌ترین تهدید،ترامپ است نه ونزوئلا