* خسارت‌های وارد شده به وایزمن رژیم صهیونی در جنگ ۱۲روزه که در آن مؤسسه ۳۸۰۰ دانشمند با بودجه سالانه ۶۰۰ میلیون دلاری فعالیت می‌کردند یکی از آثار غلط زیادی نتانیاهو است!

مختاری

* بعد از روسیه، آمریکا، چین و اروپا... حالا مصر هم به جمع کپی‌کنندگان از شاهد ۱۳۶ایرانی پیوست. دنیا دارد قدرت ایران را تحسین می‌کند، آن وقت یک عده‌ای غربگرا به کدخداپرستی ادامه می‌دهند!

کرمی

* ناصر الدویله تحلیلگر کویتی می‌گوید؛ اگر جنگی با یمن رخ بدهد، همه تأسیسات ما نابود می‌شود. آمریکایی‌ها با ما صادق نیستند. چرا باید در جهنم را به روی خودمان باز کنیم؟ تمام کشورها از کویت گرفته تا عربستان و قطر، هیچ‌کدام در حدّ یمن نیستند! برای این که یمن به خدا توکل کرده و مردمی است، و این کشورها به کدخدا توکل می‌کنند!

اصغری

* حقوق بشر آمریکایی از منظر امام راحل؛ اصلًا انسان مطرح نیست پیش آن‌ها حق و حقوق انسان اصلًا مطرح نیست در این جوامعی که طرفدار حقوق بشرند ابداً حقوق بشر مطرح نیست. حقوق ابرقدرت‌ها مطرح است! آن‌ها برای ابرقدرت‌ها حق قائل‌اند حق‌شان هم این است که همه ممالک را این‌ها بچاپند. (! امام خمینی(ره)، ۷ تیر ۱۳۵۸)

کاوسی

* علت اصلی دشمنی شیطان بزرگ آمریکا با کشور ونزوئلا، یکی استقلال و دیگری منابع طبیعی از جمله نفت این کشور است که می‌خواهد به زور سرنیزه تصاحب نماید.

فرخی

* توجه جوانان عزیز را به این فرمایش امیرالمؤمنین جلب می‌کنم که فرمود: كسى كه بدون بصيرت عمل كند، مانند كسى است كه به دنبال سراب بيابان راه پيمايد. او هرچه تندتر رود دورتر مى‌‌افتد. (امالی مفید: ص۴۲، ح ۱۱)

ابراهیمی

* آژانس انرژی اتمی که قادر به پاسخگو کردن شیطان بزرگ و رژیم صهیونی نیست، حق ندارد سخن از بازرسی سایت‌های هسته‌ای ایران به صورت مستمر بزند!

سوری

*جهان امروز دیگر آن جهان تک‌قطبی دهه ۹۰ میلادی نیست. کشورها با تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، استقلال ارزی و توسعه فناوری بومی، در حال ساختن نظمی هستند که در آن آمریکا تنها یکی از بازیگران است، نه بازیگر اصلی. این روند نه‌تنها نشانه‌ای از افول نسبی قدرت آمریکا، بلکه گواهی بر بلوغ سیاسی و اقتصادی سایر کشورهاست که می‌خواهند سرنوشت خود را در دستان خود بگیرند.

صفی نازلو

*گزارش‌ها نشان می‌دهند که رژیم صهیونی به جای صدور مجوز برای واردات چادر و اقلام ضروری انسانی، حجم زیادی از گوشی‌های آیفون را وارد غزه کرده است. برخی فعالان رسانه‌ای این گوشی‌ها را «بمب‌های ساعتی» توصیف کرده و تحلیلگران با اشاره به تجربیات مشابه در لبنان، احتمال می‌دهند که هدف از این اقدام، اجرای سناریوی نظارتی یا امنیتی جدید علیه مردم غزه باشد.

آذرخویش

*ما دقیقا وسط جنگیم و دولت باید از نظر اقتصادی هم کاملا آرایش جنگی بگیرد و انتظارات تورمی را کنترل کند. چون نتوانستند در جنگ نظامی مردم را عاصی کنند حالا از فاز حمله نظامی وارد فاز جنگ اقتصادی شده‌اند.

علیائی

*یکی از ملزومات اصلاح حکمرانی اقتصادی در کشور این است که تمایلات و سلایق سیاسی نباید در حوزه اقتصاد دخیل شود و این حوزه، تخصصی و نیازمند مدیریت با ثبات است. در ضمن حوزه سیاستگذاری باید از حوزه اجرا جدا باشد.

مافی

*در مقطعی ایستاده‌ایم که قدرت، توان و ظرفیت‌های بزرگ کشور بیش از هر زمان دیگری می‌تواند آینده را بسازد. به شرط آنکه هر کدام از ما نقش خود را درست ایفا کنیم.

علیکوهی

*فراموش نکنیم که نه تنها باید سخن درست را در جای درست بیان کنیم، بلکه دشوار‌تر آن است که در جایی وسوسه‌انگیز جلوی زبان خویش را گرفته و سخن نادرستی نگوییم.

پیرآبادی

*کشور ما در ۶۰ سال اخیر تا این حد کاهش بارندگی را تجربه نکرده است و در حال حاضر به ششمین سال خشکسالی وارد شده‌ایم و ۷۲ درصد نسبت به میانگین بلندمدت در بارندگی عقب هستیم. با صرفه‌جویی در مصرف آب، نه تنها از هدررفت این منبع ارزشمند جلوگیری می‌کنیم، بلکه به بهبود شرایط زیست‌محیطی و کاهش فشار بر اکوسیستم نیز کمک خواهیم کرد.

امیرکلاهی

*برای عبور از مشکلات خشکسالی کشورمان‌، ارتقای الگوهای مصرف، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، روش‌های نوین آبیاری و افزایش آگاهی عمومی از اهمیت صرفه‌جویی در آب و نصب کاهنده‌ها از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند تأثیر بسزایی در کاهش مصرف آب این مایع حیات داشته باشند.

سلمان‌زاده

*آقای پزشکیان در جریان مناظرات انتخاباتی، برنامه خود برای گران‌سازی بنزین را تکذیب و گفته بود دولت من بدون توافق و رضایت مردم قیمت حامل‌ها را افزایش نخواهد داد. حال ایشان پاسخ بدهد که در میانه‌ تورم افسارگسیخته و گرانی‌های روزانه اقلام ضروری مردم، تصمیم به گران‌سازی بنزین را با کدام توافق و رضایت مردم می‌خواهد انجام بدهد؟

قاطع

*وظیفه دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی است که با کانون‌های فساد و کانال‌ها و گروه‌های مزدور که به‌صورت تشکیلاتی و میدانی و مجازی با طرح و برنامه دشمنانِ این ملت به ترویج بی‌حجابی و اباحه‌گری در جامعه می‌پردازند با شناسایی دقیق جامعه‌ هدف مقابله نمایند.

عزیزپور

* علت این که با وجود تلاش‌های مداوم دولت‌ها برای اصلاحات مالی، کنترل نقدینگی و اجرای سیاست‌های پولی انقباضی، تورم همچنان می‌تازد، این است که متأسفانه بخش عمده‌ای از تصمیمات اقتصادی و سیاستگذاری‌ها به سود طبقات ثروتمند طراحی شده و به جای کاستن از فشار افزایش قیمت‌ها، مانع اجرای اقدامات مؤثر کنترل تورم می‌شوند!

بهمنی

* رسانه‌های مزدوری مانند اینترنشنال و برخی اپوزیسیون‌ها، حمله رژیم صهیونی به کشورمان را محکوم نکرده و همچنان حرف‌های نخ‌نما شده رژیم مفلوک را تکرار می‌کنند.

میرزایی

* با رفع موانع و ایجاد فضای مناسب از طریق تقویت دیپلماسی علمی و افزایش سرمایه‌گذاری در پژوهش می‌توان هم نخبگان را حفظ کرد و هم انگیزه‌ای برای بازگشت تحصیل‌کردگان ایرانی از خارج از کشور ایجاد نمود.

کلباسی

* در تاریکی شب قبل از شناسایی کسی که پشت درب هست ما در را باز نمی‌کنیم که کاملاً طبیعی است. اما چطور در فضای مجازی که در واقع نوعی فضای واقعی هست، درِ ذهن و فهم خود را بدون شناخت از فرد و هدفی که او در نظر دارد، باز می‌کنیم؟

شریفی

* وقتی که ۴۳ درصد سوختگیری از کارت سوخت جایگاه‌ها است احتمال قاچاق سوخت و سوءاستفاده از آن کارت‌ها دور از ذهن نیست. لذا مسئولان امر باید راهکاری برای این معضل بیابند.

مرادی

*در کنار ملزم ساختن خودروسازان به ساختن خودرو با مصرف پایین، متنوع‌سازی سبد سوخت و استفاده از خودروهای برقی، هیبریدی و دوگانه‌سوز CNG و LPG و همچنین دانش‌بنیانی کردن تولید خودرو، از راه‌حل‌های دیگری هستند که می‌توان برای کاهش مصرف بنزین به کار برد.

علیاری

*خودروهای ایرانی به‌طور متوسط ۲۰ درصد بیشتر از استاندارد جهانی بنزین می‌سوزانند. میزانی که تقریباً برابر با کل ناترازی فعلی بنزین کشور است.تعجب می‌کنیم چرا خودروسازان کشورمان در جهت رفع این مشکل کاری نمی‌کنند؟

تدین

*در تورهای‌ گردشگری بدون نظارتی که با مجوز اداره گردشگری و شهرداری آران و بیدگل راه افتاده نمایش نماد شیطان‌پرستی و اختلاط زن و مرد سلامت و آرامش روانی را سلب کرده است. مسئولان امر چرا نسبت به انجام وظایف خویش کاهلی می‌کنند؟

راستین