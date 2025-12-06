احیای نخستین قنات دوطبقهای جهان در اردستان
اصفهان- خبرنگار کیهان:
اردستان همچون نگینی درخشان در دل کویر ایران میدرخشد و بالندگی آن با دهها اثر فاخر تاریخی در جهان، حرفهای زیادی برای گردشگران داخلی وخارجی دارد.
شهردار اردستان درجمع خبرنگاران رسانههای گروهی گفت: اردستان گنجینهای ارزشمند از آثار تاریخی فاخر- جاذبههای طبیعی بکر- تنوع بالای محصولات کشاورزی ومردمی متدین و ولایی در دل کویر است که درمعرفی آن غفلت گردیده است.
معین مهدانیان اردستانی با اشاره به قدمت نزدیک به 3 هزار ساله این شهر اظهار داشت: این شهر دارای دهها اثر شاخص تاریخی و فرهنگی است که هرکدام به تنهایی میتواند قطب گردشگری باشد.
وی به نخستین قنات دو طبقهای در جهان و نخستین مسجد دوطبقهای در جهان اسلام در اردستان اشاره کرد و افزود: قنات دوطبقهای آب آن در دو سطح حرکت میکند و این باغ شهر را سیراب میسازد. همچنین مسجد دوطبقهای جامع با چهار ایوان به عنوان مسجد دوطبقه جهان اسلام در مرکز این شهر میدرخشد.
مهدانیان اردستانی از اجرای پروژههای متعد و مهم زیرساختی شهری خبر داد و اظهار داشت: اردستان روزی به عنوان مقصد ناشناخته گردشگری شناخته میشد که امروز تلاش میکنیم این پوسته ناشناختگی را بشکنیم و جایگاه واقعی آن را در کشور احیا کنیم.
وی همچنین اردستان را شهر علمای نامدار و پزشکان نخبه ایران و هزاران نخبه برجسته کشور نامید که امروز با ایجاد شرایط مناسب از جمله ترمینال بزرگ ترانزیتی زمینه دسترسی مردم کشور در آن فراهم کردهایم.