کد خبر: ۳۲۳۷۶۳
تاریخ انتشار : ۱۵ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۷
سرویس کیهان » اخبار
تأمین سوخت برای گلخانه‌ها و صنایع فارس

شيراز- خبرنگار كيهان:
استاندار فارس در جلسه مدیریت مصرف سوخت فارس بر نظارت جدی بر تأمین بهنگام سوخت مورد نیاز مصارف صنعتی، کشاورزی و عمومی در فصل زمستان تأکید کرد.
حسینعلی امیری در این جلسه که با حضور معاونان و مدیران ذیربط استانداری، سرپرست و مدیران شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران منطقه فارس برگزار شد، با بیان اینکه استان از نظر ذخیره سوخت در شرایط مطلوبی قرار دارد گفت: تأمین سوخت برای گلخانه‌ها و صنایع کوچک بر اساس قانون باید به نحو مطلوبی انجام و از سویی دستورالعمل 24 ماده‌ای دولت برای جلوگیری از قاچاق سوخت با جدیت و حساسیت بیشتری اجرا شود.
وی افزود:  شرایط اداری برای دریافت مجوز گلخانه‌ها توسط سازمان جهاد کشاورزی استان زیر نظر معاونت هماهنگی امور اقتصادی بررسی و تسهیل شود تا برای دریافت سوخت دچار مشکل نشوند.
استاندار فارس احصاء صنایع و واحدهایی را که به انحاء گوناگون نیازمند سوخت هستند و تدابیر لازم برای تأمین سوخت آنها مورد تأکید جدی 
قرار داد.
وی بر رصد دقیق و دائم بازار به منظور کنترل قیمت‌ها نیز تأکید و تصریح کرد: اصلاح قیمت سوخت که قرار است به منظور بهبود شرایط دهک‌های پایین جامعه اجرا شود، نباید تغییر و شوک غیرقابل توجیهی در روند قیمت‌های بازار به ویژه کالاهای اساسی ایجاد کند.

