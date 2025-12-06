شهرکرد- خبرنگارکیهان:

جانشین فرمانده انتظامی کل کشور گفت:پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی با کمک و مشارکت مردمی امکان‌پذیر است.

سردار قاسم رضایی در جلسه کمیسیون عملیات فراجا افزود: در استان چهارمحال‌وبختیاری شاهد این موضوع به صورت پویا و کاربردی مدیریت و اداره شده است.

وی اضافه کرد: مبارزه با ارازل و اوباش، سلاح و مهمات، مبارزه با مواد‌مخدر، قاچاق کالا، طرد اتباع بیگانه و... همچنان در دستور کار نیروهای انتظامی سراسرکشور و از جمله استان چهارمحال‌وبختیاری قرار دارد.