فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به سابقه و توانمندی‌های این نیرو در حفاظت و پاسداری از مرزهای آبی کشورمان، گفت: پوشش فرماندهی دریایی از حفاظت تنگه هرمز تا شمال خلیج ‌فارس گسترش یافت و اکنون به آب‌های دوردست و اقیانوس‌ها رسیده است که همه این موفقیت‌ها مرهون خون شهدا و توان داخل کشور است.

امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران روز شنبه (15 آذر) در آیین گرامیداشت روز دانشجو که در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر برگزار شد، با اشاره به این بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی که «نیروی دریایی به‌عنوان نیروی حیاتی و تعیین‌کننده است»، اظهار داشت: این مدال ارزشمند، نتیجه خون پاک شهدا و مجاهدت‌های تاریخی این نیروست، از هفتم آذر گرفته تا جنگ ۳۳ روزه و ۱۲ روزه و بالاتر از این تقدیر، مدالی وجود ندارد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش اذعان کرد: نیروی دریایی کشورمان در طی ۴۵ سال گذشته با تلاش شبانه‌روزی، ریل‌گذاری‌های مهمی در مسیر قدرت دریایی کشور ایجاد کرده است که در نوع خود بی‌بدیل است.

دریادار ایرانی با اشاره به دستاوردهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۱، نیروی دریایی به عنوان نیروی جامع معرفی شد و با عملیات غرورآفرین ناوگروه ۸۶ و حضور موفق در آب‌های آزاد، توانست جایگاه برتر نیروهای مسلح را در سال ۱۴۰۳ تثبیت کند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش همچنین با اشاره به نقش بازوهای عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات، تصریح کرد: این دو بازوی قدرتمند در کنار فرماندهان، نقش بزرگی در اقتدار امروز نیروی دریایی داشته‌اند، امروز در جهان حضور داریم و در عرصه دیپلماسی دفاعی حرف برای گفتن داریم.

دریادار ایرانی از ثبت نهم آذر به‌ عنوان روز جزایر سه‌گانه به نام نیروی دریایی خبر داد و گفت: این موضوع پس از ۲ سال تلاش به تصویب رسید و نقطه عطفی در هویت دریایی کشور است.

وی همچنین عنوان کرد: از حفاظت تنگه هرمز تا شمال خلیج‌فارس و اکنون انتقال صیانت دریایی به آب‌های دوردست و اقیانوسی، همه به برکت خون شهدا و توان داخلی است. امروز در رزمایش‌ها و مأموریت‌های بین‌المللی حضور مؤثر و قدرتمند داریم.

دریادار ایرانی با اشاره به مأموریت‌های اخیر در شرایط جنگ ۱۲روزه و تهدیدات دشمن، افزود: به رغم فشارها و تهدیدها، تمامی عملیات با موفقیت کامل انجام شد و همان‌گونه که در هشت سال دفاع مقدس ایستاده‌ایم، امروز نیز امنیت کشور پایدار است.

فرمانده نداجا با تاکید بر نقش دانشگاه علوم دریایی نوشهر در تربیت نیروهای حرفه‌ای و متعهد بیان داشت: این دانشگاه با ۴۵ سال قدمت، امروز به جایگاه بین‌المللی رسیده و نمونه‌ای از ابراز محبت و ظرفیت علمی و عملی دانشگاه به نیروهای عملیاتی دریا است.

به گزارش ایرنا، دریادار ایرانی در پایان خطاب به دانشجویان گفت: بار سنگینی بر دوش شماست. آینده نیروی دریایی با شما رقم می‌خورد و امیدوارم با دعای خیر فرماندهان، مسیر پیش رو پرفروغ‌تر از گذشته باشد.

ایران در رزمایش بین‌المللی بریکس حضور موفق داشته است

فرمانده نیروی دریایی ارتش همچنین در حاشیه دیدار با فرماندهان و دانشجویان دانشگاه دریایی حضرت امام خمینی(ره) نوشهر با اشاره به موفقیت تیم‌های ایرانی در رزمایش بین‌المللی بریکس گفت: برای اولین بار نیروهای دریایی ایران در این رزمایش حضور پیدا کردند و این موفقیت نتیجه تلاش‌های شبانه‌روزی و زحمات مستمر همه عزیزان در حوزه آموزش و مهارت‌های عملی است.

وی با اشاره به اجرای عملیات اسکورت و مأموریت‌های عملیاتی در طول ۱۲ روز و از بهمن سال گذشته تاکنون افزود: همانند دوران هشت سال دفاع مقدس، امروز نیز نیروهای دریایی با قدرت و تعهد، مأموریت‌های حیاتی اقتصادی و امنیتی کشور را انجام می‌دهند و این افتخار برای ما است که محصولات و تجهیزات مورد استفاده کاملاً ایرانی است و راه و روش دریایی کشورمان را دنبال می‌کنند.

امیر دریادار ایرانی درباره عملکرد تیم‌های دانشگاه دریایی در رزمایش بریکس گفت: تیم‌های ما از کشورهای مختلفی از جمله چین، هند، پاکستان و سریلانکا حضور داشتند و با وجود محدودیت تجهیزات موفق شدند در آیتم‌های تخصصی مقام کسب کنند.

وی بیان داشت: برخی از تیم‌های ما با تعداد نفرات کمتر اما با غیرت ایرانی توانستند عملکردی درخشان ارائه دهند و پرچم ایران را به اهتزاز درآورند.

به گزارش مهر، فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به اهمیت آموزش و پیوند میان دانشگاه و نیروی دریایی افزود: دانشگاه دریایی و بدنه آموزشی کشور با همبستگی و همکاری توانسته‌اند نسل جوان را به سطح بالایی از مهارت‌ها برسانند و این موفقیت‌ها در آینده نیز نقش مؤثری در توسعه توانمندی‌های عملیاتی و آموزشی ایفا خواهد کرد.

امیر دریادار ایرانی ضمن تشکر از اساتید و خانواده‌های دعوت‌شده گفت: تلاش‌های مستمر دانشگاه و مربیان حضور فعال ایران در صحنه‌های بین‌المللی را ممکن کرده و امیدواریم سال آینده این رزمایش بین‌المللی در ایران برگزار شود تا فرصت نمایش توانمندی‌های نیروهای دریایی و دانشجویان کشور فراهم گردد.