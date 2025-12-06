کد خبر: ۳۲۳۷۵۷
تاریخ انتشار : ۱۵ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۷
مبدأ اصلاح و انحراف ملت(درمکتب امام)
از دانشگاهها و مدارس سعادت ملتها شروع مىشود. دانشگاهها و مدارسند كه تمام مقدرات مملكتى را آنها هستند كه اداره مىكنند. سعادت يك ملت به دست دانشمندان آن ملت است. دانشمندان ملت اگر انحراف نداشته باشند، استقامت داشته باشند، بر طريق مستقيم باشند ملت هم به طريق مستقيم كشيده مىشود و ملت هم سعادتمند مىشود و اگر خداى نخواسته انحرافاتى در دانشگاهها در دانشكدهها، در مدارس قديمه، در مدارس جديده انحرافاتى پيدا بشود، از آنجاست كه انحراف ملت پيدا مىشود.
صحیفه امام؛ ج7؛ ص255 | قم؛ 23 اردیبهشت 1358