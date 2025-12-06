مبدأ اصلاح و انحراف ملت(درمکتب امام)

از دانشگاه‌ها و مدارس سعادت ملت‌ها شروع مى‏شود. دانشگاه‌ها و مدارسند كه تمام مقدرات مملكتى را آنها هستند كه اداره مى‏كنند. سعادت يك ملت به دست دانشمندان آن ملت است. دانشمندان ملت اگر انحراف نداشته باشند، استقامت داشته باشند، بر طريق مستقيم باشند ملت هم به طريق مستقيم كشيده مى‏شود و ملت هم سعادتمند مى‏شود و اگر خداى نخواسته انحرافاتى در دانشگاه‌ها در دانشكده‏ها، در مدارس قديمه، در مدارس جديده انحرافاتى پيدا بشود، از آنجاست كه انحراف ملت پيدا مى‏شود.

صحیفه امام؛ ج7؛ ص255 | قم؛ 23 اردیبهشت 1358