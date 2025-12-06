فرمانده هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به دفاع مقدس ۱۲ روزه گفت: دشمن با برنامه ۲۰ ساله برای نابودی جمهوری اسلامی حمله کرد، اما با وحدت و انسجام مردم و هدایت‌های رهبری، تمام نقشه‌هایش نقش بر آب شد.

امیر قاسم خاموشی، فرمانده هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران در مراسم یادواره شهید احمد کشوری در شهرستان سیمرغ، با مرور چهار جنگ بزرگ تاریخ معاصر ایران به تحلیل جایگاه شهدا پرداخت.

وی در مورد جنگ جهانی اول و دوم گفت: ایران در جنگ جهانی اول اشغال شد و بیش از ۹ میلیون نفر بر اثر قحطی جان باختند. در جنگ جهانی دوم نیز با وجود اعلام بیطرفی، کشور دوباره اشغال و ۴ میلیون نفر قربانی گرسنگی شدند.

امیر خاموشی درباره جنگ تحمیلی هشت ساله بیان داشت: با وجود حمایت تمام قدرت‌های جهانی از ارتش بعث عراق، یک وجب از خاک کشور در اختیار دشمن قرار نگرفت و تعداد شهدای این دفاع مقدس کمتر از ۲۰۰ هزار نفر است که این پیروزی، مرهون تدبیر امامین انقلاب و جانفشانی شهداست.

به گزارش ایرنا، فرمانده هوانیروز ارتش درباره جنگ ۱۲ روزه گفت: دشمن با برنامه ۲۰ ساله برای نابودی جمهوری اسلامی حمله کرد، اما با وحدت و انسجام مردم و هدایت‌های رهبری، تمام نقشه‌هایش نقش بر آب شد.

وی ادامه داد: در این جنگ دشمن به سراغ دانشمندان و نخبگان علمی کشور رفت که نشانه دنائت نظام سلطه است. در یکی از عملیات‌ها ۷۰ موشک به سمت رژیم صهیونیستی شلیک شد و به پاس این پیروزی ۴۰ شهید تقدیم شد تا دشمنی که با جدیدترین تکنولوژی‌ها وارد میدان شده بود، سر جایش بنشیند.

امیر خاموشی به دلاوری‌های شهید احمد کشوری اشاره کرد و گفت: شهید کشوری اولین داوطلب برای شکستن محاصره و امدادرسانی به مردم پاوه بود. با وجود مشکلات شدید و منطقه پیچیده، استوار و راسخ به دل میدان زد و کار را به نتیجه رساند.

وی افزود: روحیه جهادی شهید کشوری آن‌قدر قوی بود که در یکی از عملیات‌ها، با وجود مجروحیت، از بیمارستان مستقیم به میدان جنگ بازگشت.

فرمانده هوانیروز ارتش گفت: چنین ایثار و رشادتی نماد تعهدی است که شهدا برای حفظ امنیت و تمامیت ارضی کشور از خود نشان دادند. یاد و خاطره شهدا باید همیشه زنده نگه داشته شود.