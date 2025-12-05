کیهان و خوانندگان
* ترور شهید هیثم علی طباطبایی، فرمانده افسانهای یگان رضوان حزبالله لبنان، تکرار پیام واضحی از سوی رژیم صهیونی بود که به هیچ تعهد و توافقنامهای پایبند نیست و تنها زبان زور و اسلحه را میفهمد. فلذا پاسخ کوبندهای باید به رژیم جعلی صهیونی داده شود و این پاسخ هم نه فقط از سوی حزبالله، بلکه باید از سوی همه اضلاع محور مقاومت باشد.
فخرایی
* بیشتر تحرکات رژیم جعلی اسرائیل برای این است که مانع اقدام پیشدستانه ایران و جبهه مقاومت علیه اسرائیل بشود. بازدارندگی رژیم صهیونیستی به حدی آسیب دیده که مرتب و در همه حال باید منتظر حادثه باشد و هیچ چیز مثل این وضعیت رژیم را درمانده نمیکند.
ارشادی
*شهادت فرماندهان مقاومت و حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی در لبنان و فلسطین، هشداری روشن برای کشورهای اسلامی است که در برابر این رژیم متحد شوند. رژیم صهیونیستی با نقض مکرر توافقها و قوانین بینالمللی، چهره واقعی و خبیث خود را به جهان نشان داده است و امروز دیگر نمیتوان برای آن جایگاهی سیاسی یا دیپلماتیک قائل شد. بهترین راه مقابله با تجاوزات این رژیم، تشکیل ناتوی کشورهای اسلامی است.
تهوری
* قطعنامه اخیر شورای حکام علیه کشورمان کاملاً سیاسی بوده که با فشار آمریکا و اروپا صادر شده است. اگر بازرسان آژانس هستهای بهدنبال شفافسازی بودند، باید بمباران تأسیسات صلحآمیز ایران را محکوم میکردند. ولی دیدیم که فقط تماشاگر این صحنهها بودند.
فراشزاده
* کسانی که واژه حجاب اجباری را در فضای مجازی به تقلید از جریان سلطه باز نشر دادند اگر باور به قبر و قیامت دارند منتظر عواقب رفتار خود باشند. بیتردید وضع اسفبار موجود نتیجه موضعگیریهای آنان است؟
شیخالاسلام
*سید روحالله موسوی نماینده محترم لردگان در مراسم خاکسپاری فرزندش که در کار پیک موتوری یک رستوران بود، اظهار داشت صاحبکار فرزندش تا دو روز پیش نمیدانست پدر او نماینده مجلس است. این مقام مسئول با این رفتار و اخلاق مدیریتی نشان داد که نمایندگی و مسئولیت اجتماعی، فرصتی برای خدمت به مردم است و نه امتیاز ویژه برای نزدیکان. جامعه امروز بیش از هر زمان نیازمند چنین الگوهایی است.
اطمینانی
* رزمایش مشترک ضدتروریستی سهند ۲۰۲۵ که به میزبانی نیروی زمینی سپاه در استان آذربایجان شرقی انجام گرفت، تنها یک تمرین نظامی نبود. این رزمایش که با فاصلهای کوتاه پس از دفاع مقتدرانه ملت ایران و نیروهای مسلح در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه برگزار شد، یک پیام راهبردی و چندلایه در عرصههای سیاسی، امنیتی و اقتصادی برای منطقه و جهان داشت و آن این که ایران نه تنها یک بازیگر انفعالی نیست بلکه حائز نقش فعال در نظم امنیتی جدید در منطقه و شرق جهان است.
طاهریراد
* قرآن محور کرامت انسان را ایمان و تقوا میداند و نه ثروت. در مقابل برخی چهرههای غربگرا مانند سریعالقلم مدعیاند فقط طبقات مرفه شایسته مسئولیت و حکمرانی هستند و تجربه فقر، انسان را نالایق مسئولیت میکند. اگر کسی اندک سواد و تجربهای داشته باشد میداند فقر، نقص کرامت نیست و بسیاری از بزرگان و سیاستمداران نه تنها ایران بلکه جهان از دل رنج و سختی برخاستهاند.
پیرفلک
* خبر مسرتبخش افتتاح پروژههای انرژی خورشیدی در طول هفتههای پیاپی، از دستاوردهای مهم و قابل اعتنایی است که برکات و ثمرات زیادی به همراه داشته است. با ادامه همین روند میتوان بر بخش زیادی از ناترازی انرژی غلبه کرد. خوشبختانه در هفدهمین مرحله توسعه انرژی پاک، ۴۴۵ مگاوات انرژی خورشیدی وارد مدار شد.
مکارمی
* زلنسکی رئیسجمهور اوکراین امروز دیگر نماد آینه عبرت نیست بلکه درس عبرتهای او به قدری زیاد شده که از آن میتوان به عنوان تالارآینه نام برد. به طور خلاصه او نماد اعتماد بیقید و شرط به آمریکا است. زلنسکی که روزی به دروغ نماد مقاومت در برابر تهاجم روسیه توصیف میشد، اکنون خود اعتراف میکند اوکراین میان دوگانه، «عزت ملی» یا از دست دادن «بزرگترین شریک خارجی» گرفتار شده است.
اسکویی
* پس از جنگ تحمیلی دوازده روزه، متاسفانه شاهد افزایش فشار بر معیشت مردم هستیم. بهطوریکه قیمت کالاهای اساسی، اجارهخانه و هزینههای روزمره بالا رفته و قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است. جنگ 12 روزه اثر اقتصادی محدودی بر ساختار کلان اقتصاد گذاشت. اما بررسی دقیقتر نشان میدهد ریشه اصلی بحران اقتصادی امروز در سوءمدیریت داخلی، تصمیمات متناقض و خودتحریمی است. نه در جنگ.
بیکزاده
* تحریمها بیش از چهل سال است ادامه دارد. بنابر این مشکلاتی مانند کمبود نهادههای دامی، جهش قیمت مواد غذایی، نابسامانی دارویی و ناتوانی در تنظیم بازار بهطور مستقیم به ضعف مدیریتی بازمیگردد، نه فشار خارجی.
نقشینه
* بهترین کمک به دولت این است که افراد نفوذی در دولت کنار گذاشته بشوند.منظورم همین افرادی هستند که با دسترسی به رسانه و با نسبت دادن دروغ، مرتب به ایجاد دو قطبی در جامعه مشغول هستند.
عباسی
* روزنامههای زنجیرهای که زمانی نه چندان دور و در تیترهای اصلی خود، از زلنسکی رئیسجمهور اوکراین، «قهرمان میدان»، «رئیسجمهوری که کنار مردمش ایستاده» و «قهرمان دیپلماسی برای تأمین منافع ملی» میساختند، اکنون در توجیه انفعال وی مقابل طرح زورگویانه آمریکا درمانده شدهاند. نتیجه اعتماد به غرب این پیامدها را نیز به دنبال دارد.
ملکشاهیان
* خبر خوشحالکننده این که کشورمان با ساخت نخستین «روتور ۲۰۰ مگاواتی» گامی بلند در خودکفایی نیروگاهی برداشت.این دستاورد حاصل ۱۴ سال تحقیق مستمر میباشد که برای کاهش وابستگی به شرکتهای خارجی مانند «زارشمید آلمان» حیاتی بود. جالب توجه این که تنها ۱۰ کشور جهان صاحب فناوری ساخت این شفتها هستند و دانش آن منتقل نمیشود. در ضمن این تولیدات داخلی هماکنون در حال کاهش ناترازی انرژی کشور هستند.
بهمنپور
* چند بار باید به قمار تمام باخت مذاکره (دیپلماسی تعبیر جدیدی که اخیراً دکتر لاریجانی بکار بردند) گرفتار شویم؟ لبنان با رژیم اشغالگر قدس مذاکره کرد و آتشبس نتیجه آن بارها توسط اسرائیل نقض و عده زیادی به شهادت رسیدند. جریان غربگرا که دائم خواب مذاکره با آمریکا را میبیند به فرض یک توافق بردبرد هم محقق شود چه تضمینی برای اجرای آن وجود دارد؟ آیا تجربه لبنان و ایران و... برای عبرت کافی نیست؟
ابوالقاسمی
*دیدار آقای رحمانی فضلی سفیر ایران در چین با حسن روحانی که در دوره ریاست جمهوری پیشنهاد همکاری راهبردی ٢۵ ساله چین را کنار گذاشت و به سوی غرب غش کرد احتمالا یک پیام منفی غیرمستقیم برای طرف چینی دارد!
دانشنیا
* بنا بر گزارش مرکز آمار، تورم نقطهبهنقطه خوراکیها از ۶۶ درصد عبور کرد و عملا تورم سالانه به کانال ۴۰ درصد یعنی به دوران سوخته دهه ۹۰ بازگشته. بنویسید مردم چه گناهی دارند که در این شرایط سخت باید ادامه فشار ناشی از این بیتدبیریها را هم تحمل كنند؟
مؤید
* برخی افراد اظهار میدارند اگر گناه کردن باعث غضب الهی میشود، چرا کشورهای غربی در رفاه و آسایش هستند؟ چه کسی گفته آنها در رفاه هستند؟ اگر واقعاً در رفاه و آسایش هستند، چرا آمار ناهنجاریهایی مانند؛ هرزگی و تجاوز، خیانت به همسر، خشونت علیه زنان و کودکان، تعدد شریک جنسی، سقط جنین و فرزندان نامشروع، همجنسگرایی و رفتارهای نامتعارف جنسی، خشونت علیه زنان و طلاق، نزاع خانوادگی و فروپاشی بنیان خانواده، اعتیاد و شرب خمر، درگیری و قتل، افسردگی و خودکشی و امثال آن در کشورهای غربی دائماً در حال افزایش است؟
هدایتی
* چرا در مغازهها از مانتوهای بلند، لباسهای در شأن زنان عفیف و چادرهای با قیمت مناسب همانند لباسهای دونشأن که متأسفانه مغازهها را پُر کردهاند، پیدا نمیشود؟!
حبیبینژاد