اقدامات قهرآمیز یکجانبه در حکم جنایات علیه بشریت است

سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل در نیویورک در نشست مجمع عمومی اقدامات قهرآمیز یکجانبه را در حکم جنایات علیه بشریت خواند و از دبیرکل خواست که مشاور ویژه در امور اقدامات قهرآمیز یکجانبه منصوب کند.

امیرسعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک شامگاه پنجشنبه ۱۳ آذرماه در نشست مجمع عمومی به ‌مناسبت روز بین‌المللی مبارزه با اقدامات قهرآمیز یکجانبه سخنرانی کرد.

وی با بیان اینکه اقدامات قهرآمیز یکجانبه از جمله چالش‌های هولناکی هستند که ناقض آشکار اصول اساسی حقوق بین‌الملل و اصول مندرج در منشور ملل متحد هستند، گفت: این اقدامات غیرقانونی همچنین ناقض حقوق بشر از جمله حق توسعه بوده و تحقق آنها را مختل می‌سازد و در نتیجه، بهره‌مندی جامع از حقوق بشر را به‌طور منفی تحت تأثیر قرار می‌دهد.

سفیر ایران بیان کرد: مجمع عمومی سازمان ملل متحد همواره نسبت به آثار منفی اقدامات قهرآمیز یکجانبه بر روابط بین‌الملل، تجارت، سرمایه‌گذاری و همکاری‌ها ابراز نگرانی کرده، این‌گونه اقدامات غیرقانونی را مردود شمرده و نسبت به آنها اعتراض کرده است.

ایروانی اضافه کرد: تشدید بی‌سابقه و نگران‌کننده دامنه و شدت ترویج، اعمال و اجرای چنین اقداماتی بسیاری از کشورهای مستقل را از حقوق بنیادین و سلب‌‌ناشدنی خود، از جمله حق توسعه، محروم کرده است.

وی گفت: این اقدامات، پیش و بیش از هر چیز، زندگی روزمره غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهد و هزینه‌های انسانی سنگینی را بر کل جمعیت آسیب‌دیده از جمله زنان، کودکان و سالمندان تحمیل می‌کند.

نماینده ایران عنوان کرد: اقدامات قهرآمیز یکجانبه در حکم جنایات علیه بشریت به‌شمار می‌رود. اینها تنها بخشی از موارد نقض حقوق بین‌الملل و بخشی از تهدیدات سهمگینی هستند که اقدامات قهرآمیز یکجانبه علیه حاکمیت قانون در سطح بین‌المللی ایجاد می‌کنند.

به گزارش فارس، ایروانی خاطرنشان کرد. ما به تلاش‌های خود برای مقابله با این اقدامات غیرقانونی ادامه خواهیم داد.

وی گفت: از دبیرکل درخواست می‌کنیم تا نسبت به انتصاب «مشاور ویژه در امور اقدامات قهرآمیز یکجانبه» اقدام کند.