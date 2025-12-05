روحانی در بحبوحه مشکلات مردم موجسواری میکند حنای او دیگر رنگی ندارد
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با اشاره به مواضع اخیر روحانی و با بیان اینکه «حنای چنین اشخاصی دیگر رنگی ندارد» اظهار داشت: وی با فرافکنی، شومنبازی و نمایشهای بهظاهر دلسوزانه تلاش میکند در افکار عمومی برای خودش محبوبیت بسازد.
حجتالاسلام محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینیشهر و عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی طی گفتوگو با «مهر» در واکنش به اظهارات اخیر حسن روحانی درباره شرایط کشور، گفت: انسانها در نوعی تقسیمبندی، به دو دسته تقسیم میشوند؛ برخی کسانی هستند که رفع مشکلات مردم و گرهگشایی از امور آنان برایشان لذتبخش است و برخی دیگر اساساً جز به فکر خود، به فکر دیگران نیستند.
وی ادامه داد: طبیعی است که کسی که به فکر گرهگشایی از مشکلات مردم نباشد، بهویژه اگر در جایگاه مسئولیت قرار داشته باشد، محبوبیت خود را از دست میدهد، از اینرو باید خدمتگزار مردم بود.
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی افزود: چهرههایی مانند مقام معظم رهبری، شهید رجایی، امام راحل (ره)، شهید سلیمانی، سردار سلامی و دیگرانی را داشتهایم که واقعاً خدمتگزار مردم بودهاند. اما متأسفانه شخصیتهایی مانند حسن روحانی، به جای الگو گرفتن از این چهرهها و ارائه خدماتی که موجب جلب اعتماد و محبوبیت در میان مردم شود، با فرافکنی، شومنبازی و نمایشهای بهظاهر دلسوزانه تلاش میکنند کسب محبوبیت کنند؛ این نگاه، خوشبینانهترین تحلیلی است که میتوان نسبت به رفتار وی داشت.
حجتالاسلام نقدعلی ادامه داد: امروز مشاهده میکنیم که چنین افرادی در شرایطی که مردم با مشکلات معیشتی درگیر هستند، فرصت را غنیمت میشمارند تا موجسواری کنند و از این صحنهها نام و نانی برای خود فراهم آورند و از این نمد برای خود کلاهی ببافند.
نماینده مردم خمینیشهر در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: آنان تلاش میکنند تئوریهایی را که در ذهن دارند، در عمل پیاده کنند. حال آنکه وی هشت سال سکان مدیریت کشور را در دست داشت و کابینهای امنیتی تشکیل داده بود. اینکه اکنون همان صفت و ویژگیای را که بیش از همه با عملکرد خود او مطابقت دارد، به دیگران نسبت میدهد، نمونهای آشکار از فرافکنی است.
روحانی در طول هشت سال مسئولیت خود، نقش اپوزیسیون نظام را ایفا میکرد
وی تصریح کرد: روحانی در طول هشت سال مسئولیت خود همواره نقش اپوزیسیون نظام را ایفا میکرد و دائماً از خلأها و مشکلات سخن میگفت؛ در حالی که باید پاسخگوی عملکرد خود میبود. این یکی از روشهایی است که ذهن جامعه را به این سمت هدایت کند که گویا او فردی دلسوز است؛ در حالی که با نگاه دقیق و عقلانی روشن میشود که بسیاری از نقدهای او متوجه عملکرد خودش بود و باید به آن پاسخ میداد، اما با چنین روشهایی از پاسخگویی فرار میکرد.
نماینده مردم خمینیشهر در مجلس تأکید کرد: حنای چنین اشخاصی دیگر رنگی ندارد. تئوریهایی که مطرح میکنند نیز رنگی ندارد و امروز مردم ایران مردانه و با صلابت ایستادهاند. البته حاشیهها و سخنانی که این افراد مطرح میکنند ممکن است برایشان آورده رسانهای داشته باشد، اما عقلا بهخوبی میدانند که این افراد دلسوز مردم نیستند.
سلیمی: مشکلات امروز کشور میراث کمکاری دولت روحانی است
حجتالاسلام علیرضا سلیمی، نماینده مردم تهران و عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی نیز ضمن گفتوگو با مهر درباره اظهارات اخیر حسن روحانی مبنی بر اینکه «ما فضای امنیتی نمیخواهیم، ما فضای امن میخواهیم» عنوان کرد: «کافر همه را به کیش خود پندارد»؛ درباره اینگونه دیدگاهها صدق میکند. برخی تصور میکنند دیگران نیز مانند خودشان میاندیشند.
پرچم ایجاد فضای امنیتی در کشور در دست حسن روحانی بوده است
وی افزود: باید توجه کرد که پرچم ایجاد فضای امنیتی در کشور، در دست حسن روحانی بوده است؛ فردی که از ابتدا سابقه امنیتی داشته و سلولبهسلول عملکردش امنیتی بوده، اکنون تصور میکند دیگران نیز همانند خودش هستند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی، یک عده خاص مقدرات کشور را در اختیار داشتند و اجازه نمیدادند هیچکس وارد شود؛ یعنی یک تیم خاص همه امور را در دست گرفته بود.
عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز همچنین رفتارهایی را برای حواسپرتی مردم دنبال میکنند، تا توجهها از این مسئله منحرف شود که سردمداران برخی از شرکتهای بزرگ، همین الان هم تیم روحانی هستند.
منشأ مشکلات آب و برق همین دولت روحانی بود
سلیمی اظهار کرد: اکنون که با مشکلات برق و آب روبهرو هستیم، منشأ این مشکلات کجاست؟ همین دولت روحانی بود که کمکاری کرد. همچنین در حوزه مسکن نیز اقدامی صورت نگرفت و مسکن ساخته نشد. این اشکالات باعث شده که امروز برای حواسپرتی مردم چنین مباحثی را مطرح کنند.
وی افزود: اگر روزی فهرست عملکرد و اقدامات افرادی که در دولت روحانی در مقدرات کشور نقش داشتند بهطور کامل مشخص شود، معلوم خواهد شد که هر کدام چه میکردهاند.